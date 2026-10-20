109 साल पहले सिनेमा में हुआ था 'लंका दहन', पहली बार पर्दे पर दिखी थी 'अधर्म पर धर्म' की विजयगाथा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में आज विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। देर शाम रावण दहन के साथ दशहरा का जश्न हर्षोल्लास के साथ होगा। इस आधार पर आज हम आपको भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें रामायण की कहानी को पर्दे पर दिखाया था।

109 साल पहले आई इस मूवी में ना तो एक भी डायलॉग था, ना ही संगीत और ना ही कोई बड़ी स्टार कास्ट शामिल थी। फिर भी इसे बॉलीवुड की एक कालजयी फिल्म के तौर पर जाना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

109 साल पहले आई थी कालजयी फिल्म हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 से अधिक पुराना है। इस दौरान कई शानदार फिल्में बनी हैं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। अतीत के पन्ने पलटते हुए आपको बता दें कि एक वक्त हुआ करता था, जब सिर्फ मूक (साइलेंट) फिल्में बनती थीं, जिनमें किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं हुआ करती थी और पर्दे पर सिर्फ सीन चला करते थे। उनमें से एक फिल्म लंका दहन (Lanka Dahan) रही थी, जिसे 1917 में रिलीज किया गया था।

आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार लंका दहन ने 35 हजार रुपये का कारोबार किया था, जोकि उस दौर में किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से लंका दहन हिंदी सिनेमा की सबसे सफल मूवीज में एक रही थी। इसी वजह से लंका दहन आज भी बॉलीवुड की एक आईकॉनिक मूवी मानी जाती है।