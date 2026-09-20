लापता लेडीज एक्टर Sparsh Shrivastava बनेंगे खलनायक, कुणाल खेमू को बताया मास्टर; दुपहिया सीजन 2 पर दिया अपडेट

दीपेश पांडेय, मुंबई। वेब सीरीज जामताड़ा, फिल्म लापता लेडीज और वेब सीरीज दुपहिया के अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव ने न सिर्फ खूब सराहना बटोरी, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। हालिया प्रदर्शित फिल्म वाइब में बक्स की भूमिका में नजर आए स्पर्श की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। वह हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखने के लिए तैयार हैं।

आप एक तरह का काम नहीं कर सकते-स्पर्श श्रीवास्तव स्पर्श श्रीवास्तव कहते हैं, "आज दर्शकों को विविधता चाहिए, इसलिए बतौर कलाकार आप एक ही तरह का काम बार-बार नहीं दोहरा सकते हैं। अगर मैं वेब सीरीज जामताड़ा या फिल्म लापता लेडीज जैसी ही भूमिकाएं निभाता रहूंगा तो हो सकता है कि दर्शक मुझसे बोर हो जाएं। इसलिए मैं वाइब जैसी फिल्में भी कर रहा है। मेरी एक और फिल्म आ रहा है, जिसका नाम है वृषकर्मा। यह मेरी पहली तेलुगु फिल्म है, जिसमें मैं खलनायक की भूमिका निभा रहा हूं। उसमें मेरी भूमिका बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा कुछ अतरंगी, विविध तरीके के काम ढूंढता हूं। मैं इस बारे में नहीं सोचता हूं कि मेरा पात्र नायक है या खलनायक है, जो भी मुझे पसंद आएगा, मैं वो करूंगा।"

कुणाल खेमू को बताया कॉमेडी का मास्टर फिल्म वाइब को लेकर स्पर्श कहते हैं, "इस फिल्म के लिए मुझे कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा का फोन आया था। उनके माध्यम से मैं फिल्म के निर्देशक और सह अभिनेता कुणाल भाई (कुणाल खेमू) से मिला। उसके बाद हमने कुछ रीडिंग सेशन किया, जिसमें उन्हें लगा कि मैं यह कर सकता हूं, तो उन्होंने मुझे इसमें कास्ट किया। बतौर कलाकार आप कुछ लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जो आपको कुछ सिखा भी जाएं। मुझे लगता है कि कुणाल खेमू कॉमेडी में मास्टर हैं, उन्हें पता हैं कि कहां किस इमोशन से कॉमेडी आएगी।"

AI इंडस्ट्री के लिए मददगार होगी स्पर्श वर्तमान में सिनेमा जगत में हो रहे एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के प्रयोग को लेकर भी काफी उत्सुक हैं। वह कहते हैं, ‘हमारे सिनेमा में एआई का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। कई नए फिल्मकार आ रहे हैं, जो एआई के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि बेशक एआई बहुत ही सहायक तकनीक साबित होने वाली है, जो इंस्डस्ट्री के कई काम चुटकियों में कर दे रहा है। ऐसे में मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि लोग अब कैसी कहानियां कहना चाह रहे हैं, जब उनके हाथों में इतने अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। मैं भी ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बनना पसंद करूंगी। बाकी वैसे तो मैं हर तरह की कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं।’