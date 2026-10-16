34 साल पहले Lata Mangeshkar संग कुमार सानू ने गाया था आइकॉनिक सॉन्ग, 'स्वर कोकिला' के सामने कांपने लगे थे सिंगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की 'स्वर साम्राज्ञी' लता मंगेशकर की आवाज के करोड़ों फैंस हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि दिग्गज गायिका की दीवानगी सिर्फ उनके फैंस के बीच ही है। इंडस्ट्री के अन्य गायक भी उनकी कला की उतनी ही इज्जत और सराहना करते हैं।

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के साथ मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी ने कई सदाबहार और कल्ट गाने दिए हैं। ये सिंगर्स उनके ही दौर के दिग्गज गायक थे लेकिन 90's के दौर के सिंगर्स का लता मंगेशकर के साथ गाना सपना हुआ करता था।

90 के दशक का सदाबहार गाना यह गाना था 1992 में रिलीज हुई फिल्म नया सावन का। जिसके बोल हैं- प्यार अगर तुम करते हो…(Pyaar Agar Tum Karte Ho)। यह गीत फिल्म की लीड कास्ट अश्विनी भावे और दीपक सराफ पर फिल्माया गया था।