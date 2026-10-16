कश्मीर की वादियों में बना ऋषि-नीतू का 'रोमांटिक एंथम', 50 साल बाद भी Kishore-Lata की आवाज में है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई लव और रोमांटिक एंथम बने हैं लेकिन रियल लाइफ सेलेब्रिटीज पर फिल्माए गए रोमांटिक गानों की बात ही अलग है। इन्हीं में से एक गाना फिल्माया गया है ऋषि कपूर और नीतू कपूर पर जो कश्मीर की वादियों में शूट किया गया है।

कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया गाना ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) का यह रोमांटिक एंथम कश्मीर की वादियों में फिल्माय गया है। यह क्लासिक गाना 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी-कभी का है जिसके लिरिक्स हैं- तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें...(Tere Chehre Se)। यह 70 के दशक के बॉलीवुड सिनेमा के एक बेहतरीन रोमांटिक अंदाज को दर्शाता है।

दिलचस्प बात ये है कि यह गाना नीतू और ऋषि कपूर की शादी के पहले का है यानी जब वे डेट कर रहे थे। गाने में दोनों की केमिस्ट्री साफ झलकती है। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था।

इस गाने को लीजेंडरी सिंगर्स किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया। वहीं इसके लिरिक्स साहिर लुधियानवी और म्यूजिक डायरेक्टर खय्यम हैं। यह गाना ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी से चार साल पहले फिल्माया गया था, उन्होंने जनवरी 1980 में शादी की थी।