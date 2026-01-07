Katrina Kaif और Vicky Kaushal ने पूरी की फैंस की विश, शेयर की बेटे की पहली फोटो; रखा ये प्यारा सा नाम
कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। बेटे का जन्म 7 नवंबर को हुआ था जिसकी एक झलक पाने का फैं ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kausha) ने अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर के साथ ही इस जोड़े ने अपने बेटे का नाम भी रिवाल कर दिया है जिसका फैंस को ब्रेसब्री से इंतजार था। फैंस फोटो में बेबी की क्यूटनेस देख उस पर प्यार बरसा रहे हैं।
क्या है कटरीना के बेटे का नाम?
कटरीना और विक्की के बेटे का जन्म 7 नवंबर को हुआ था। तब से लेकर अभी तक कपल ने जूनियर कौशल की कोई फोटो शेयर नहीं की थी। लेकिन अब इसके साथ ही फैंस की ये विश भी पूरी हो गई। कपल ने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है।
यह भी पढ़ें- Chhaava नहीं जूनियर कौशल को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं Vicky Kaushal, कहा- 'देखना मुश्किल है...'
View this post on Instagram
फोटो शेयर कर लिखा प्यारा सा नोट
सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कपल ने लिखा, "हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल। हमारी दुआएं कुबूल हुईं। जिंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया पल भर में बदल गई। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि हम कितने आभारी हैं।"
कई बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
इस घोषणा के बाद से ही मीडिया और फैंस दोनों ने जमकर प्यार बरसाया। अभिनेत्रियों परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर, सिद्धांत चतुर्वेदी, ऋचा चड्ढा, दीया मिर्जा, ऋतिक रोशन और शिबानी अख्तर समेत कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कपल का वेल्कम किया।
विक्की ने जाहिर की थी पिता बनने की खुशी
पिछले दिनों जीक्यू इंडिया (GQ India) के साथ एक बातचीत में विक्की कौशल ने जीवन के इस नए पड़ाव के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, “इस साल पिता बनना मेरे लिए 2025 का सबसे बड़ा पल है। यह एक जादुई एहसास है। मुझे हमेशा लगता था कि जब यह समय आएगा, तो मैं बहुत भावुक और उत्साहित हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में यह मेरे जीवन का सबसे शांत और सुकून भरा पल रहा है।”
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में राजस्थान में एक निजी समारोह में शादी की थी।
यह भी पढ़ें- मां बनने के बाद Katrina Kaif की पहली तस्वीर आई सामने, न्यू बॉर्न बेबी संग ऐसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।