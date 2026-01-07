Katrina Kaif और Vicky Kaushal ने पूरी की फैंस की विश, शेयर की बेटे की पहली फोटो; रखा ये प्यारा सा नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kausha) ने अपने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर के साथ ही इस जोड़े ने अपने बेटे का नाम भी रिवाल कर दिया है जिसका फैंस को ब्रेसब्री से इंतजार था। फैंस फोटो में बेबी की क्यूटनेस देख उस पर प्यार बरसा रहे हैं।

क्या है कटरीना के बेटे का नाम? कटरीना और विक्की के बेटे का जन्म 7 नवंबर को हुआ था। तब से लेकर अभी तक कपल ने जूनियर कौशल की कोई फोटो शेयर नहीं की थी। लेकिन अब इसके साथ ही फैंस की ये विश भी पूरी हो गई। कपल ने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है।

कई बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई इस घोषणा के बाद से ही मीडिया और फैंस दोनों ने जमकर प्यार बरसाया। अभिनेत्रियों परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर, सिद्धांत चतुर्वेदी, ऋचा चड्ढा, दीया मिर्जा, ऋतिक रोशन और शिबानी अख्तर समेत कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कपल का वेल्कम किया।