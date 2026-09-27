'हमें कातिल कहा जा रहा...' Govinda की कथित गर्लफ्रेंड पर भड़कीं बहू कश्मीरा, कोमल रानी को दिया करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। गोविंदा (Govinda) और सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के रिश्ते में लंबे समय से अनबन की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा (Kashmera Shah) लगातार मामी सुनीता को अपना सपोर्ट दिखाती आई हैं।

दरअसल गोविंदा का नाम कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि गोविंदा का कोमल के साथ कथित तौर पर अफेयर चल रहा है। ऐसे में जब दोनों लालबागचा राजा में साथ दिखाई दिए तो ये चर्चा और तेज हो गई।

रानी स्वर्णकार ने किया था पोस्ट इसके बाद कोमल ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी में सफाई दी है। कोमल ने एक लंबा बयान जारी कर सुनीता पर आरोप लगाया कि वह सालों से अपने पति की जान लेने की कोशिश कर रही थीं। कोमल ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें उन्हें घर तोड़ने वाली (homebreaker) कहा गया था। इस पर जवाब देते हुए कोमल ने कहा कि जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और कैसे तोड़ सकता है?