'आपको क्या तकलीफ है...' कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा जाने पर Govinda ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने उस आलोचना पर बात की है जो उन्हें मुंबई के लालबागचा पंडाल में अपनी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जाने की वजह से झेलनी पड़ी।

कोमल के साथ लालबागचा राजा के दर्शन क्यों गए गोविंदा? हाल ही में एक इंटरव्यू में, बॉलीवुड गोविंदा (Govinda) ने उन लोगों से सवाल किया जो उनके वहां जाने पर आपत्ति जता रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि वहां वह सिर्फ अपनी अगली फिल्म 'रूपा' के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, जिसमें कोमल उनके साथ काम करेंगी। गोविंदा ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब वह अपनी को-स्टार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं; इससे पहले वह करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ भी फिल्म के लिए बप्पा के दर्शन करने गए हैं।

#WATCH | Mumbai | On reports on him participating in a reality show, Actor Govinda says, "Nothing has been decided yet. Talks are underway. I might do a show in the future, but nothing is confirmed right now... I don't watch many reality shows. If I find something interesting, I… pic.twitter.com/shQ7TKKvtk — ANI (@ANI) September 24, 2026 सुनीता आहूजा ने भी कसा था तंज इस बीच, कोमल रानी के साथ गोविंदा के लालबागचा राजा के दौरे के बाद, अभिनेता की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी उन पर तंज कसा। सुनीता ने पैपराजी से कहा, 'इंसानों को जितना भी प्यार दो फायदा नहीं है, धोखा ही देते हैं। पालतू जानवर को प्यार करो हमेशा चिपके रहते हैं। इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं'। उस वक्त सुनीता अपने पालतू कुत्ते के साथ थी।