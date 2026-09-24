'आदतों को हावी नहीं...' Govinda और कोमल स्वर्णकार के चर्चों से परेशान Anupam Kher, दे डाली ऐसी सलाह

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में काफी अनबन चल रही है।

हालांकि गोविंदा ने इस पर कभी खुलकर कोई बयान नहीं दिया है जबकि सुनीत आहूजा हमेशा उन पर कमेंट करती नजर आईं। सुनीत ने आरोप लगाया है कि गोविंदा को कोमल स्वर्णकार नाम की एक महिला के साथ कथित तौर पर अफेयर है।

अनुपम खेर की गोविंदा को सलाह हाल ही में उन्हें लालबाग्चा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया जिस वक्त कोमल भी उनके साथ मौजूद थीं। उसी दिन सुनीता भी वहां अकेले बप्पा के दर्शन करने पहुंची थीं। अब अनुपम खेर ने इस मामले में अपनी राय रखी है और गोविंदा को एक सलाह भी दी है।

फरीदून शहरयार से बात करते हुए अनुपम ने कहा, 'मुझे गोविंदा बहुत पसंद हैं। मुझे लगता है कि जिन बेहतरीन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, उनमें से वह एक हैं। मैंने उनके साथ 10-12 फिल्में की हैं। इम्प्रोवाइजेशन, एक्टिंग, डांस – कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी आदतों को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए।'