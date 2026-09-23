'इंसान धोखेबाज होते हैं', गोविंदा और रानी को गणपति दरबार में साथ देख भड़कीं सुनीता

पीटीआई, मुंबई। अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मंगलवार को दोनों ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में दर्शन किए, लेकिन अलग-अलग समय पर। सुनीता सुबह अकेले गईं, जबकि गोविंदा शाम को अपनी अफवाह वाली गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ पहुंचे।

इस घटना के एक दिन बाद बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी से बात करते हुए सुनीता ने बिना किसी का नाम लिए तीखा बयान दिया। अपने पालतू कुत्ते को गोद में लिए उन्होंने कहा कि इंसानों को जितना भी प्यार दो, फायदा नहीं है। धोखा ही देते हैं। इनको (पालतू जानवरों को) प्यार करो, हमेशा चिपके रहते हैं। विंटर मुझे हमेशा छोड़ने आता है। इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं।

सुनीता ने आगे कहा कि जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं। धोखेबाज होते हैं इंसान। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सुनीता के इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कई यूजर्स ने उनका समर्थन किया। एक यूजर ने उन्हें ‘ब्रेव’ बताया, तो दूसरे ने लिखा कि वह मजबूत महिला हैं। अपने पति को दूसरी महिला के साथ हर सार्वजनिक मौके पर जोड़े की तरह व्यवहार करते देखना आसान नहीं।