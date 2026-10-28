'चंदू चैंपियन' के बाद अब 'सैनिक' बनेंगे कार्तिक आर्यन? Operation Sindoor में निभाएंगे लीड रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) और प्रोड्यूसर भूषण कुमार (Bhushan Kumar) ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं।

यह भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान और आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन था। इसे अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद सरकार ने चलाया था।

पहले वरुण धवन को करना था कास्ट?

ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए वरुण धवन को लिया जा सकता है, लेकिन 'वैरायटी इंडिया' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' में मुख्य भूमिका में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) नजर आएंगे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि शिमित अमीन की 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग पूरी करने के बाद, कार्तिक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर काम शुरू करेंगे। यह फिल्म 2015 में हुए 'ऑपरेशन राहत' पर आधारित है। चलिए तब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर लेते हैं।