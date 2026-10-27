Ramayana में कार्तिक आर्यन के हमशक्ल ने किया है काम? शत्रुघ्न को देखकर खुली रह गईं फैंस की आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की रामायणम पार्ट- 1 (Ramayana) के रिलीज होने का फैंस ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे।

वहीं अब धीरे-धीरे इसके अन्य किरदारों की गुत्थी भी सुलझती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार अभिनेता नीतीश शर्मा (Nitish Sharma) 'रामायण' में शत्रुघ्न के किरदार में नजर आएंगे और ये उनका बॉलीवुड डेब्यू भी है। लेकिन नीतीश ने अपने डेब्यू से पहले ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

कार्तिक आर्यन से मिलती है शक्ल फैंस का मानना है कि उनकी शक्ल काफी हद तक कार्तिक आर्यन से मिलती-जुलती है। अभिनेता की तस्वीरें वायरल हो गई हैं और रेडिट यूजर्स उनके लुक की तुलना 'भूल भुलैया 2' के स्टार कार्तिक आर्यन से कर रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Nitish Sharma (@thenitishsharma_) रेडिट पर एक्टर को लेकर चर्चा रामायण से जुड़ी तस्वीरों में नीतीश को देखने के बाद, रेडिट यूजर्स ने अपने विचार शेयर किए। एक यूजर ने कमेंट किया,'जो एकदम बाईं ओर है, वह कार्तिक आर्यन जैसा लग रहा है।' एक अन्य यूजर ने पूछा,'शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाला एक्टर थोड़ा-बहुत कार्तिक आर्यन जैसा क्यों दिख रहा है?' एक और यूजर ने लिखा,'रामायण में कार्तिक आर्यन का हमशक्ल मिल गया।' इसने अन्य फैंस के बीच भी उत्सुकता पैदा कर दी है।