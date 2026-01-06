खुल गई Kartik Aaryan की पोल, जिंदगी में आई नई मिस्ट्री गर्ल... फैंस के साथ खेल रहे हैं आंख मिचोली?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। उनका नाम सारा अली खान से लेकर अनन्या पांडे, श्रीलीला सहित कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में जब वह कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स (Netflix) के शो पर खास मेहमान बनकर आए थे, तो उनकी लव लाइफ की काफी चर्चा हुई थी।

अब नए साल के बाद कार्तिक आर्यन की न्यू मिस्ट्री गर्ल कौन हैं, इसकी भी पोल खुल गई है। 'भूल भुलैया' एक्टर की एक फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कार्तिक की जिंदगी में कोई स्पेशल वन है।

क्या कार्तिक आर्यन की मिल गया है उनका प्यार? दरअसल, कार्तिक आर्यन ने हाल ही में गोवा में हॉलीडेज मनाते हुए कई तस्वीर शेयर अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट की थी, जिसमें वह बीच के सामने बैड पर रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और सनसेट का आनंद ले रहे हैं। उनकी इस तस्वीर के कुछ समय बाद ही रेडिट ने अपने सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो डाली, जिसने सेम बीच की फोटोज शेयर की थी।

यह भी पढ़ें- सुशांत के बाद अब Kartik Aaryan के खिलाफ चला एजेंडा? Suniel Shetty ने किया इशारा करीना कुबिलियुते नाम की महिला ने ठीक वैसी ही फोटो शेयर की, जिसमें वह बैड पर लेटे हुए सनसेट का आनंद ले रही हैं। कार्तिक और करीना दोनों के बेड पर सिमिलर टॉवेल रखा हुआ है और पीछे वालीबॉल कोर्ट है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की मिस्ट्री गर्ल करीना कुबिलियुते हैं। सिर्फ इन तस्वीरों से ही नहीं, बल्कि कार्तिक आर्यन की इस आंख मिचोली से भी फैंस का एक्टर की लव लाइफ को लेकर शक बढ़ रहा है।

करीना को फॉलो करके किया अनफॉलो गोवा की इन बीच फोटोज के अलावा कई और स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इन वायरल स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, कार्तिक आर्यन पहले मिस्ट्री गर्ल करीना को फॉलो कर रहे थे। हालांकि, लिंकअप के रूमर्स के बीच उन्होंने कथित तौर पर लड़की को अनफॉलो कर दिया। करीना भी कार्तिक को फॉलो कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अब एक्टर को अनफॉलो कर दिया है।