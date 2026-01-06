Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खुल गई Kartik Aaryan की पोल, जिंदगी में आई नई मिस्ट्री गर्ल... फैंस के साथ खेल रहे हैं आंख मिचोली?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:34 AM (IST)

    कार्तिक आर्यन की लव लाइफ को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। गोवा में छुट्टियां मनाते हुए उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वैसी ही सेम पिक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मिस्ट्री गर्ल के साथ गोवा में हॉलीडे मना रहे हैं कार्तिक आर्यन/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। उनका नाम सारा अली खान से लेकर अनन्या पांडे, श्रीलीला सहित कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में जब वह कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स (Netflix) के शो पर खास मेहमान बनकर आए थे, तो उनकी लव लाइफ की काफी चर्चा हुई थी।

    अब नए साल के बाद कार्तिक आर्यन की न्यू मिस्ट्री गर्ल कौन हैं, इसकी भी पोल खुल गई है। 'भूल भुलैया' एक्टर की एक फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कार्तिक की जिंदगी में कोई स्पेशल वन है।

    क्या कार्तिक आर्यन की मिल गया है उनका प्यार? 

    दरअसल, कार्तिक आर्यन ने हाल ही में गोवा में हॉलीडेज मनाते हुए कई तस्वीर शेयर अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट की थी, जिसमें वह बीच के सामने बैड पर रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और सनसेट का आनंद ले रहे हैं। उनकी इस तस्वीर के कुछ समय बाद ही रेडिट ने अपने सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो डाली, जिसने सेम बीच की फोटोज शेयर की थी।

    यह भी पढ़ें- सुशांत के बाद अब Kartik Aaryan के खिलाफ चला एजेंडा? Suniel Shetty ने किया इशारा

    kartik aryan 111

    करीना कुबिलियुते नाम की महिला ने ठीक वैसी ही फोटो शेयर की, जिसमें वह बैड पर लेटे हुए सनसेट का आनंद ले रही हैं। कार्तिक और करीना दोनों के बेड पर सिमिलर टॉवेल रखा हुआ है और पीछे वालीबॉल कोर्ट है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की मिस्ट्री गर्ल करीना कुबिलियुते हैं। सिर्फ इन तस्वीरों से ही नहीं, बल्कि कार्तिक आर्यन की इस आंख मिचोली से भी फैंस का एक्टर की लव लाइफ को लेकर शक बढ़ रहा है।

     kartik aryan mystry girl

    करीना को फॉलो करके किया अनफॉलो

    गोवा की इन बीच फोटोज के अलावा कई और स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इन वायरल स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, कार्तिक आर्यन पहले मिस्ट्री गर्ल करीना को फॉलो कर रहे थे। हालांकि, लिंकअप के रूमर्स के बीच उन्होंने कथित तौर पर लड़की को अनफॉलो कर दिया। करीना भी कार्तिक को फॉलो कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अब एक्टर को अनफॉलो कर दिया है।

    kartik aryan

    खैर कार्तिक आर्यन का फैंस और मीडिया के साथ ये आंख मिचोली का खेल है और उनकी जिंदगी में मिस्ट्री गर्ल है, या सिर्फ दोनों का एक समय पर एक बीच पर होना कोई कोइंसिडेंट है, ये तो एक्टर ही बेहतर जानते होंगे।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे कभी प्यार नहीं हुआ...' Kartik Aaryan की इस बात पर दंग रह गईं अनन्या पांडे