करण जौहर ने बॉलीवुड में बढ़ रही 'भेड़चाल' पर जताई चिंता, बोले- एक्टिंग छोड़ हर चीज में टांग अड़ा रहे एक्टर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने बॉलीवुड में बढ़ती 'भेड़चाल' को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अभिनेता अपनी एक्टिंग पर ध्यान देने के बजाय, फिल्म निर्माण के हर पहलू में शामिल होने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं।

'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे कई एक्टर्स मिले हैं जो कास्टिंग, बजट और प्रचार अभियानों में भी अपनी राय देना चाहते हैं। वे अपने निभाए जा रहे किरदारों के बजाय बॉक्स-ऑफिस के ट्रेंड्स को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं।

एक्टर्स करते हैं सबकी देखा-देखी? जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को लेकर चिंतित हैं, तो करण ने कहा कि उन्हें कलाकारों के बीच 'भेड़चाल' (सबकी देखा-देखी चलने की प्रवृत्ति) को लेकर ज्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि कई कलाकार अब अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते, जैसा कि वे पहले किया करते थे। इसके बजाय, वे बस वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर सफल होगा।

उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे मुख्य अभिनेताओं का सामना करना पड़ा है, जो कहानी सुनाए जाने के दौरान अपने किरदारों पर सवाल उठाते थे, क्योंकि वे किरदार पर्याप्त रूप से आक्रामक, 'अल्फा' या दबंग नहीं थे। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में शाह रुख खान के किरदार का उदाहरण देते हुए, करण ने बताया कि 'राज' एक सौम्य और शांत रोमांटिक हीरो था।

अल्फा मेल कैरेक्टर्स की करते हैं डिमांड इससे यह साबित होता है कि एक सफल मुख्य अभिनेता का हमेशा आक्रामक या दबंग होना जरूरी नहीं है। उन्होंने 'कबीर सिंह', 'एनिमल' और 'धुरंधर' जैसी उन फिल्मों की सफलता को तो माना, जिनमें पुरुष मुख्य किरदार काफी आक्रामक हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 'सैयारा' की सफलता का भी जिक्र किया, जिसमें एक संवेदनशील रोमांटिक हीरो था।