यश की Toxic में 'कांतारा' की राजकुमारी की एंट्री, कातिलाना है Rukmini Vasanth का फर्स्ट लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यश की टॉक्सिक का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स एक के बाद एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हर दिन एक नई एक्ट्रेस का लुक सामने आ रहा है। जिससे फैंस समझ नहीं पा रहे हैं आखिर कितनी एक्ट्रेसेस यश की टॉक्सिक में नजर आने वाली हैं। कियारा, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया के बाद अब मेकर्स ने कांतारा में राजकुमारी बनी रुक्मणी वसंत का लुक रिलीज कर दिया है।

टॉक्सिक में मेलिसा बनीं रुक्मिणी एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स की कास्ट में शामिल हो गई हैं और मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर उनके किरदार मेलिसा का खुलासा किया है। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह बड़े बजट की एक्शन ड्रामा फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।