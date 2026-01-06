Language
    यश की Toxic में 'कांतारा' की राजकुमारी की एंट्री, कातिलाना है Rukmini Vasanth का फर्स्ट लुक

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:46 AM (IST)

    Rukmini Vasanth First Look From Toxic: एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक में मेलिसा के रूप में पेश किया गया है। यह फिल्म एक डार्क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यश की टॉक्सिक में रुक्मिणी वसंत की एंट्री

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यश की टॉक्सिक का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स एक के बाद एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हर दिन एक नई एक्ट्रेस का लुक सामने आ रहा है। जिससे फैंस समझ नहीं पा रहे हैं आखिर कितनी एक्ट्रेसेस यश की टॉक्सिक में नजर आने वाली हैं। कियारा, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया के बाद अब मेकर्स ने कांतारा में राजकुमारी बनी रुक्मणी वसंत का लुक रिलीज कर दिया है।

    टॉक्सिक में मेलिसा बनीं रुक्मिणी

    एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स की कास्ट में शामिल हो गई हैं और मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर उनके किरदार मेलिसा का खुलासा किया है। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित यह बड़े बजट की एक्शन ड्रामा फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

    रुक्मिणी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील

    मेकर्स ने सोशल मीडिया पर रुक्मिणी का फर्स्ट-लुक पोस्टर रिवील किया, जिसमें उन्हें मेलिसा के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक शांत, प्रभावशाली और दृढ़ किरदार है। 1960 के दशक के आखिर की एक धुंधली पार्टी सीन के बैकग्राउंड में, इस झलक में मेलिसा को शांत अंदाज में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, उनका फोकस्ड एक्सप्रेशन आसपास की अफरा-तफरी से बिल्कुल अलग है।

    rukmini

    ये एक्ट्रेस भी हैं शामिल

    टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में पहले से ही एक शानदार कास्ट है जिसमें कियारा आडवाणी नादिया के रोल में, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में, नयनतारा गंगा के रोल में और तारा सुतारिया रेबेका के रोल में हैं। रुक्मिणी वसंत के आने से, फिल्म की कहानी की दुनिया और भी बड़ी हो गई है, जिसे मेकर्स ने डार्क, लेयर्ड और इमोशनल बताया है।

    टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स 19 मार्च, 2026 को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है यह इस साल मोस्ट अवेटे फिल्मों में से एक है।

