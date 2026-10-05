'मैं पहली ऐसी लड़की...' शादीशुदा खेसारी लाल के प्यार में कैसे पड़ी काजल राघवानी? Rise and Fall 2 में किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजल राघवानी (Kajal Raghwani) इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल के सीजन 2 (Rise and Fall Season 2) में नजर आ रही हैं। यहां उन्होंन भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal yadav) के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है।

हालिया एपिसोड में काजल ने बताया कि कैसे साथ काम करते हुए वे दोनों करीब आए और फिर उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने कहा कि अलग होने के बाद भी खेसारी अपनी जिंदगी में उन्हें जरूर याद करते होंगे। खेसारी से मैंने बहुत कुछ सीखा - काजल काजल ने बताया कि खेसारी के साथ काम करते हुए उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अपने साथी कंटेस्टेंट मनीष यादव से बात करते हुए काजल ने कहा, 'मुझे खेसारी जी के साथ काम करना सबसे ज्यादा पसंद आया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कड़ी मेहनत कैसे की जाती है। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि कभी-कभी अगर शूटिंग का समय बढ़ जाए, तो भी काम करना चाहिए।'

मनीष ने काजल से क्या किया सवाल? इसके बाद बातचीत उनके प्रोफेशनल रिश्ते से हटकर उनके रोमांटिक रिश्ते की ओर मुड़ गई। जब मनीष ने काजल से एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ने के बारे में पूछा, तो उन्हें सवाल पूछने का तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि उनका अनुभव कोई अकेला मामला नहीं था।