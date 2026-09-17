'मेरी पर्सनल लाइफ...' सीता के रोल के लिए ट्रोल होने पर क्या बोलीं वायरल कच्चा बादाम गर्ल, कब रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ समय पहले रामायण (Ramayan) पर ही आधारित एक फिल्म का ट्रेलर आया था जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। इसका नाम था महाकाव्या श्री रामायण कथा (Mahakavya Shri Ramayan Katha)। इसमें देव शर्मा, अंजलि अरोड़ा और रजनीश दुग्गल नजर आने वाले थे।

इसकी रिलीज के बाद अंजलि अरोड़ा का काफी मजाक बना जो इसमें सीता का रोल निभा रही हैं। लोग अंजलि को कच्चा बादाम गर्ल के तौर पर जानते हैं जिनकी डांस रील काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब चूंकि अंजलि माता सीता का रोल निभा रही हैं तो फैंस को ये थोड़ा अजीब लगा। 17 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो अंजलि ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी।

अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा? जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ट्रोलिंग से बुरा लगा, तो अभिनेत्री ने कहा,'नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं और जनता हमें जज कर सकती है। यह उनकी मर्जी है कि वो हमें पॉजिटिव रिव्यू देती है या नेगेटिव रिव्यू देती है। हर किसी को इसे पसंद करने या नापसंद करने का अधिकार है। हम अभिनेता हैं, हमें जो भी किरदार दिया जाता है, हम उसे अपना 100 प्रतिशत देते हैं।