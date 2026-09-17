अभी खत्म नहीं हुई है 'नीम करोली बाबा' की कहानी, Hanuman Ansh के बाद आएंगे फिल्म के दो भाग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह से फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने कामयाबी का अनोखा इतिहास लिखा है, उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म के तौर पर इस मूवी ने दर्शकों के ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और रिलीज के 40 दिन बीतने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में ये उम्दा प्रदर्शन करती दिख रही है।

इस बीच फैंस के लिए मेकर्स ने हनुमान अंश को ट्रायलॉजी में बनाने का प्लान किया है। जिसके आधार पर भविष्य में हनुमान अंश के दो और पार्ट्स भी बड़े पर्दे पर रिलीज किए जाएंगे। हनुमान अंश के दो और भाग आज के दौर में सिनेमा जगत में फिल्मों को एक या उससे अधिक पार्ट्स में बनाने का ट्रेंड तेजी से चल रहा है। हनुमान अंश के मेकर्स ने भी इस चलन को फॉलो किया है। फिल्म के अभिनेता चंदन के आनंद ने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में इस मामले को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है-

चंदन के आनंद के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अभी नीम करोली बाबा की कहानी खत्म नहीं हुई है। चंदन ने इस मूवी में क्रांतिकारी डॉ. राम नंदन भोसले का किरदार निभाया। हनुमान अंश 2 और हनुमान अंश 3 में भी आपको उनके चमत्कार और अन्य रोचक तथ्यों के बारे में अहम जानकारी मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी।