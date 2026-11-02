'पहली बार लगा अवॉर्ड सेरेमनी में आया हूं...' JFF अवॉर्ड्स 2026 में बोले रोहित शेट्टी- यहां काबिल कलाकार आते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में आयोजित चार दिन के जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 में सिनेमा के कई सितारों ने शिरकत की। 1 नवंबर को अवॉर्ड सेरेमनी के साथ इसका समापन हुआ। कई सितारों ने फेस्टिवल में मोजूदगी दर्ज कराई वहीं रोहित शेट्टी ने फेस्टिवल की जमकर तारीफ की और कहा कि यहां डिजर्विंग लोगों को अवॉर्ड दिया जाता है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 में इन सितारों ने की शिरकत 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कई सेलेब्रिटीज ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। जिनमें परेश रावल, इम्तियाज अली, रोहित शेट्टी, आनंद एल राय, मोना सिंह, शारिब हाशमी, मुकेश छाबड़ा शामिल हैं।

फेस्टिवल के बारे में क्या बोले रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी ने जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 की तारीफ करते हुए कहा, 'जेएफएफ इकलौता ऐसा अवॉर्ड है जो डिजर्विंग लोगों को अवॉर्ड देता है'। इसके साथ ही उन्होंने कहा- पहली बार लगा कि किसी अवॉर्ड में आया हूं'।

जेएफएफ अवॉर्ड्स 2026 में रोहित शेट्टी के पिता एम.बी. शेट्टी को एक्सीलेंस इन द आर्ट ऑफ विजुअल स्टोरीटेलिंग से सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्टिवल में आए थे 500 फिल्मों के आवेदन जागरण फिल्म फेस्टिवल 2026 संस्करण में 500 से ज्यादा फिल्मों की प्रविष्टियां आई थीं। जिनमें से 130 बेहतरीन फिल्मों को चुना गया और स्क्रीनिंग हुई। इन फिल्मों में भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रिय प्रविष्टियां भी थीं और 25 देशों ने इसमें हिस्सा लिया।