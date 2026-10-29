शुरुआत में लगा फर्जी मैसेज, IMDb पर चेक किया नाम...जतिन सरना को कैसे मिला 'Jailer 2' में खतरनाक विलेन का रोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। इस मूवी में कई सारे स्टार्स थे लेकिन एक किरदार ने हमारा सबसे अधिक ध्यान खींचा।

हम बात कर रहे हैं जतिन सरना (Jatin Sarna) की जिन्होंने फिल्म में खतरनाक विलेन वेद कल्पक (Ved Kalpak) का किरदार निभाया है। जेलर 2 में निभाया था विलेन का रोल कहानी में वह एक शक्तिशाली क्रिमिनल सिंडिकेट का संचालन करते हैं, जिससे निपटने के लिए 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) को एक बार फिर मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जतिन को ये रोल कैसे ऑफर हुआ?

इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जतिन इससे पहले रजनीकांत के साथ दरबार में काम कर चुके हैं। दरबार के लिए उन्होंने एक बहुत छोटा सा कैमियो रोल किया था और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि कोई इसे याद रखेगा।

मैसेज भेजकर मांगी थी तस्वीरें एक दिन अचानक जब जतिन सरना को 'जेलर 2' के लिए अपनी हालिया तस्वीरें भेजने का व्हाट्सएप मैसेज मिला, तो सबसे पहले उनके मन में यह सवाल था कि क्या यह मैसेज असली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को 'जेलर' फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बताया और कहा कि उनकी टीम उन्हें इस फिल्म के सीक्वल में कास्ट करना चाहती है। सरना को यकीन ही नहीं हुआ और जवाब देने से पहले उन्होंने IMDb पर उनके बारे में पता किया।

जतिन को लगा फेक मैसेज है जतिन ने कहा,'मुझे लगा कि शायद यह कोई रैंडम मैसेज हो। मैंने उनका नाम सर्च किया, तो पता चला कि उन्होंने सच में इस फिल्म पर काम किया है, जिसके बाद मैंने अपनी तस्वीरें भेज दीं।'

उन्होंने आगे कहा,'इसके बाद लगभग एक हफ्ते या दस दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर जब उनका दोबारा फोन आया, तो उन्होंने बताया कि यह एक अहम रोल है और फिल्म में वे उस परिवार का हिस्सा हैं जो रजनी सर के खिलाफ खड़ा होता है।' इसी बातचीत के जरिए सरना 'जेलर 2' से जुड़े और उन्हें रजनीकांत के साथ काम करने का दूसरा मौका मिला। इस पर आगे बात करते हुए जतिन ने कहा,‘दरबार में रजनी सर के साथ मेरा शायद ही कोई डायलॉग या लाइन थी। लेकिन इस बार, मुझे उनके साथ सीन करने और डायलॉग बोलने का मौका मिला।' जतिन ने कहा,'यह किसी सपने से भी बढ़कर है। इंसान उम्मीद करता है कि उसे कम से कम एक बार तो ऐसा मौका मिले। इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का एक और मौका मिलना, मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है।'