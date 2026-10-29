Jailer 2 ने 14वें दिन बदल दिया ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का पासा, बुधवार को कमाई के जादुई आंकड़े को किया पार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के महानायक के तौर पर रजनीकांत (Rajinikanth) को जाना जाता है। मौजूदा में फिल्म जेलर 2 की अपार सफलता को लेकर थलाइवा का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। रिलीज के 14वें दिन इस मूवी कमाई के मामले में एक बार फिर से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का पासा पलट दिया है।

इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूसरे बुधवार को जेलर 2 (Jailer 2) ने इंटरनेशनल मार्केट में कितना कारोबार कर लिया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है। 14वें दिन जेलर 2 किया इतना कलेक्शन बुधवार को जेलर 2 की रिलीज को दो सप्ताह का समय पूरा हो गया है। अब तक कमाई के मामले में रजनीकांत स्टारर इस मूवी ने उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है। बात की जाए जेलर 2 के रिलीज के 14वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दूसरे बुधवार को 11 करोड़ के करीब कारोबार किया है और इसके साथ ही ये फिल्म 755 करोड़ का आंकड़ा ग्लोबली पार कर चुकी है।

फिलहाल जिस हिसाब से जेलर 2 की कमाई का सिलसिला चल रहा है, उसे देख ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रजनीकांत स्टारर जेलर 2 कामयाबी का एक नया अध्याय लिखती हुई नजर आ सकती है।