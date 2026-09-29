जिंदा हैं जैकी चैन, चाइनीज एक्टर की फेक डेथ न्यूज ने किया शॉक्ड; इंटरनेट पर पोस्ट वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ड्रंकन मास्टर और द कराटे किड जैसी मूवीज से फैंस के दिलों पर राज करने वाले हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन (Jackie Chan) का नाम इस वक्त मौत की झूठी खबर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फेक डेथ न्यूज की वजह से 72 वर्षीय चाइनीज सुपरस्टार सुर्खियां बटोर रहे हैं।

कई ऐसी रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर दावे के साथ पेश की जा रही हैं कि जैकी चैन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन पूरी पड़ताल के बाद पता लगा है कि अभिनेता एकदम ठीक और स्वस्थ हैं। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं-

जीवित हैं जैकी चैन फिल्म सितारों की निधन की झूठी अफवाह का मामला कोई नया नहीं हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मशहूर फिल्म कलाकारों की मौत की फर्जी खबरें चर्चा में आई हैं। इस मामले में फिलहाल नया नाम जैकी चैन का शामिल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर जैकी चैन का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जमकर वायरल रहा है, जैसा अक्सर किसी सेलेब्स की मौत के बाद सामने आता है।