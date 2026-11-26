एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। म्यूजिक कम्पोजर और गौहर खान के ससुर इस्माइल दरबार (Ismail Darbar) को 17 साल बाद एक मामले में आखिर न्याय मिल ही गया है। कंपोजर सालों से इसके लिए कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे।

सूरत की एक अदालत ने बॉलीवुड संगीतकार इस्माइल दरबार की मां, जैतून बीबी की 2009 में हुई मौत के मामले में डॉ. परेश भजियावाला को मेडिकल लापरवाही का दोषी ठहराया है। 17 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

इस्माइल दरबार की मां का हो गया था निधन अदालत ने माना कि इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण 70 वर्षीय मरीज की मौत हुई। सूरत के एक अस्पताल में उनके शरीर के नीचे रात भर गर्म पानी का बैग छोड़ दिया गया था, जिससे उनकी पीठ बुरी तरह जल गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई।

ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट पी. सुराणा ने इस केस में डॉक्टर परेश भजियावाला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 338 के तहत इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए दो साल के जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह फैसला तब आया जब शिकायतकर्ता के वकील केतन रेशमवाला के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान सबूत पेश किए और 16 से अधिक गवाहों से पूछताछ की। इन गवाहों में इस्माइल दरबार के परिवार के सदस्य, इलाज में शामिल विशेषज्ञ डॉक्टर, अन्य डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शामिल थे।