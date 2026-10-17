'भारत छोड़ो नोटिस' के खिलाफ Imran Khan ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा- यह पूरी तरह से गलत...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आमिर खान (Aamir Khan) के भांजे और अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। अब अभिनेता ने इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर रुख किया है।

शनिवार को 'लक' एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 'भारत छोड़ो नोटिस' को चुनौती दी है। साथ ही याचिका में उन्होंने भारत छोड़ने के आदेश को गलत बताया है। इमरान खान ने दायर की याचिका इमरान खान ने अपनी याचिका में 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) द्वारा भेजे गए नोटिस को 'मनमाना' और 'गलत' बताया है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ बताया और रतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हवाला दिया।

इमरान खान न कहा कि उन्हें नोटिस जारी करने से पहले अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया है। यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

2 साल की उम्र में भारत में रह रहे एक्टर इमरान खान ने कहा कि वह भारत में तब से रह रहे हैं, जब वह सिर्फ 2 साल के थे और उन्हें नोटिस में सिर्फ दो हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। MZM लीगल एलएलपी और उनके वकीलों के द्वारा जारी दायर याचिका में नोटिस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की गई है।