'फॉलोअर्स देखकर फिल्मों में रोल...' Zoya Hussain का छलका दर्द, Hunkkaar में निभा रहीं शिवानी का किरदार

दीपेश पांडेय, मुंबई। फिल्म ‘मुक्काबाज’ से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली अभिनेत्री जोया हुसैन ने शुरुआत से ही अपने प्रोजेक्ट्स के चुनाव में लीक से हटकर कहानियों को तरजीह दी है। ‘लाल कप्तान’, ‘भैया जी’ और ‘कादन’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘ग्रहण’ और ‘बिग गर्ल्स डोंट क्राइ’ जैसी वेब सीरीज तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई है।

'हुंकार' में नजर आ रही हैं जोया जियो हाटस्टार (Jio Hotstar) पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज हुंकार : द रोअर (Hunkkaar: The Roar) में वह शिवानी की भूमिका में नजर आई। असल जिंदगी में हुंकार भरने के मौकों पर जोया कहती हैं, ‘मैं तो बोलती रहती हूं, रोज ही बोलती रहती हूं। मैं तो यह चाहती हूं कि मैं अंदर से थोड़ा शांत हो जाऊं। जिंदगी में रोज किसी न किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है, जहां आपको बोलना पड़ता है। तो मैं थोड़ा शांत रहना सीखना चाहूंगी, कई बार शांति भी महत्वपूर्ण होती है।’

काश मैं इंटरनेट मीडिया चलाने में अच्छी हो पाती, लेकिन मैं नहीं हूं। जो लोग इसमें अच्छे हैं, उनको फायदा ही होता है। हम तो उसके परिणाम भी देख रहे हैं। इससे कलाकारों और फिल्मों की परफार्मेंस पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। आप इंटरनेट मीडिया की लोकप्रियता के आधार पर कितना ही लोगों को कास्ट कर लेंगे, अच्छे काम के लिए आपके अच्छे कलाकार तो चाहिए ही होते हैं।’