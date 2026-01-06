धर्मेंद्र से शादी से पहले भूत बंगला में रहती थीं Hema Malini, रात को एक्ट्रेस संग होती थीं अजीबोगरीब घटनाएं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेमा मालिनी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। फिल्मी करियर के अलावा वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से मथुरा की सांसद बनने के बाद उन्होंने अदाकारी की दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन उनके सुनहरे एक्टिंग करियर को लेकर चर्चाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं।

लेकिन आज हम आपको बी टाउन की ड्रीम गर्ल से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जो एक भूत बंगले से जुड़ा है, जिसमें काफी समय तक हेमा ने वक्त गुजारा था। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं-

भूत बंगला में रहती थीं हेमा बात उस दौर की जब हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा में बतौर एक्ट्रेस अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र संग उनकी शादी भी नहीं हुई थी। करियर के शुरुआती दिनों में मुंबई में सैटल होने के लिए हेमा ने काफी संघर्ष किया था और इसी दौरान वह एक हॉन्टेड हाउस में रहने लगी थीं, जहां हर रात उनक साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं।

''मैं मुंबई के जुहू स्थित एक बड़े घर में शिफ्ट हुई। लेकिन तब मुझे इस बात का जानकारी नहीं थी कि ये एक हॉन्टेड हाउस था। हर रात को मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होता था। मैं चैन से सो भी नहीं पाती थी। एक रात तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही थी। मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में मैं कुछ वक्त के लिए अपनी मां के घर शिफ्ट हो गई। लेकिन इसके बाद भी उस घर में वह घटनाएं होना बंद नहीं हुई और आखिर में मुझे वह घर छोड़ना पड़ा।''