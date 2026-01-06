Language
    धर्मेंद्र से शादी से पहले भूत बंगला में रहती थीं Hema Malini, रात को एक्ट्रेस संग होती थीं अजीबोगरीब घटनाएं

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:15 PM (IST)

    हेमा मालिनी का नाम हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस की सूची में शामिल होता है। आज हम आपको उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जो एक भूत बंगला से ...और पढ़ें

    हेमा मालिनी और भूत बंगला की कहानी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेमा मालिनी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। फिल्मी करियर के अलावा वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से मथुरा की सांसद बनने के बाद उन्होंने अदाकारी की दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन उनके सुनहरे एक्टिंग करियर को लेकर चर्चाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। 

    लेकिन आज हम आपको बी टाउन की ड्रीम गर्ल से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जो एक भूत बंगले से जुड़ा है, जिसमें काफी समय तक हेमा ने वक्त गुजारा था। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं- 

    भूत बंगला में रहती थीं हेमा

    बात उस दौर की जब हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा में बतौर एक्ट्रेस अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र संग उनकी शादी भी नहीं हुई थी। करियर के शुरुआती दिनों में मुंबई में सैटल होने के लिए हेमा ने काफी संघर्ष किया था और इसी दौरान वह एक हॉन्टेड हाउस में रहने लगी थीं, जहां हर रात उनक साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। 

    दरअसल फिल्म पत्रकार राम कमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम- हेमा मालिनी: बियोन्ड द ड्रीम गर्ल (Hema Malini: Beyond The Dream Girl) है। इस बुक में हेमा और उस भूतिया घर को लेकर अहम जानकारी मौजूद है। हेमा ने बताया था-

    ''मैं मुंबई के जुहू स्थित एक बड़े घर में शिफ्ट हुई। लेकिन तब मुझे इस बात का जानकारी नहीं थी कि ये एक हॉन्टेड हाउस था। हर रात को मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होता था। मैं चैन से सो भी नहीं पाती थी। एक रात तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही थी। मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में मैं कुछ वक्त के लिए अपनी मां के घर शिफ्ट हो गई। लेकिन इसके बाद भी उस घर में वह घटनाएं होना बंद नहीं हुई और आखिर में मुझे वह घर छोड़ना पड़ा।''

    धर्मेंद्र के निधन से दुखी हैं हेमा

    हेमा मालिनी के पति और सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन बीते साल 24 नवंबर को हुआ था। तब से लेकर अब तक हेमा सोशल मीडिया पर अपने पति को याद करके भावुक होती हुई नजर आ चुकी हैं। सही मायनों में कहा जाए तो शोले की बसंती अब भी अपने वीरू के जाने का गम भूला नहीं पा रही हैं। 

