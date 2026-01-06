Dharmendra के लिए क्यों रखी गई थी दो अलग प्रेयर मीटिंग, हेमा मालिनी बोलीं- 'ये हमारा पर्सनल मामला है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर ये तारीख फैंस के लिए वह काला दिन था, जब उन्होंने हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे 'धर्मेंद्र' को खो दिया। शोले एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी प्रेयर मीटिंग रखी गई। सोशल मीडिया यूजर्स को ताज्जुब तब हुआ, जब धर्मेंद्र की 3 अलग-अलग प्रेयर मीटिंग आयोजित की गई।

पहली प्रेयर मीट देओल परिवार ने रखी, जिसमें हेमा मालिनी और उनकी बेटियां एशा और आहना गायब रहीं। हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को धर्मेंद्र के लिए रखी गई प्रेयर मीट में न देखकर फैंस के मन में दोनों परिवारों के रिश्तों के लेकर कई सवाल उठे। वहीं दूसरी तरफ, हेमा मालिनी ने भी दो अलग प्रेयर मीट का आयोजन किया, जिसमें देओल परिवार नहीं शामिल हुआ। धर्मेंद्र के लिए इतनी अलग-अलग प्रेयर मीट क्यों रखी गई, इस पर अब हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी है।

देओल परिवार से अनबन पर तोड़ी चुप्पी हेमा मालिनी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत करते हुए देओल परिवार के साथ अनबन की खबरों पर पहले कहा, "ये हमारे घर का पर्सनल मामला है, हम लोगों ने एक-दूसरे से बातचीत की थी। मैंने एक प्रेयर मीट घर पर (मुंबई) में इसलिए रखी थी, क्योंकि हमारे लोग अलग-अलग है। दूसरी मैंने दिल्ली में इसलिए रखी थी, क्योंकि मैं राजनीति में हूं और ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं वहां पर उस फील्ड के फ्रेंड्स के लिए भी प्रेयर मीट रखूं।"