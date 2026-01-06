Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dharmendra के लिए क्यों रखी गई थी दो अलग प्रेयर मीटिंग, हेमा मालिनी बोलीं- 'ये हमारा पर्सनल मामला है'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:12 PM (IST)

    धर्मेंद्र के निधन के बाद जब सनी देओल- बॉबी देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी, तो इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच अनबन की खबरों ने खूब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हेमा मालिनी ने इस कारण रखी थी 2 अलग प्रेयर मीट/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर ये तारीख फैंस के लिए वह काला दिन था, जब उन्होंने हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे 'धर्मेंद्र' को खो दिया। शोले एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी प्रेयर मीटिंग रखी गई। सोशल मीडिया यूजर्स को ताज्जुब तब हुआ, जब धर्मेंद्र की 3 अलग-अलग प्रेयर मीटिंग आयोजित की गई।

    पहली प्रेयर मीट देओल परिवार ने रखी, जिसमें हेमा मालिनी और उनकी बेटियां एशा और आहना गायब रहीं। हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को धर्मेंद्र के लिए रखी गई प्रेयर मीट में न देखकर फैंस के मन में दोनों परिवारों के रिश्तों के लेकर कई सवाल उठे। वहीं दूसरी तरफ, हेमा मालिनी ने भी दो अलग प्रेयर मीट का आयोजन किया, जिसमें देओल परिवार नहीं शामिल हुआ। धर्मेंद्र के लिए इतनी अलग-अलग प्रेयर मीट क्यों रखी गई, इस पर अब हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी है।

    देओल परिवार से अनबन पर तोड़ी चुप्पी

    हेमा मालिनी ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत करते हुए देओल परिवार के साथ अनबन की खबरों पर पहले कहा, "ये हमारे घर का पर्सनल मामला है, हम लोगों ने एक-दूसरे से बातचीत की थी। मैंने एक प्रेयर मीट घर पर (मुंबई) में इसलिए रखी थी, क्योंकि हमारे लोग अलग-अलग है। दूसरी मैंने दिल्ली में इसलिए रखी थी, क्योंकि मैं राजनीति में हूं और ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं वहां पर उस फील्ड के फ्रेंड्स के लिए भी प्रेयर मीट रखूं।"

    यह भी पढ़ें- 'रोना आ जाता है...', Dharmendra के जाने का गम नहीं भुला पा रही हैं हेमा मालिनी, हर मिनट आती है याद

    बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने आगे कहा, "मथुरा मेरी लोकसभा सीट है और वहां के लोग धर्मेंद्र के लिए दीवाने थे, इसलिए मैंने वहां पर भी प्रेयर मीट रखी। मैंने जो किया मैं उससे खुश हूं।"

    hema malini dharmendra prayer meet (1)

    अस्पताल में साथ था धर्मेंद्र का पूरा परिवार

    24 नवंबर को निधन से पहले धर्मेंद्र की हालत बिगड़ने पर जब 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तो उस मुश्किल घड़ी में सनी देओल, बॉबी देओल के अलावा हेमा मालिनी भी अपने पति संग मौजूद थीं। जब अस्पताल से धर्मेंद्र को उनके घर पर लाया गया, उस दौरान भी हेमा मालिनी उनके साथ ही थीं।

    dharmendra 111

    धर्मेंद्र के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ पूरे बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। सलमान खान, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के डेढ़ महीने बाद भी नहीं भुला नहीं पाए हैं। धर्मेंद्र का नाम लेते और सुनते वक्त दबंग खान की आंखें नम हो जाती हैं। 

    यह भी पढ़ें- मैं सोशल मीडिया से ब्रेक.... पिता के जाने से सदमे में हैं Esha Deol, फैंस से की ये अपील