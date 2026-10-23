'सनम तेरी कसम' के बाद फिर तबाही मचाएंगे Harshvardhan Rane, एक्शन-रोमांटिक फिल्म Silaa की रिलीज डेट का एलान
ओमंग कुमार द्वारा निर्देशित harshwardhan Rane की यह फिल्म प्यार और बदले की कहानी है, जिसकी पृष्ठभूमि कश्मीर और वियतनाम में सेट है।
HighLights
हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म है 'सिला'
मेकर्स ने अनाउंस की फिल्म की रिलीज डेट
कब रिलीज होगी ओमंग कुमार की 'सिला' ?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे, उमंग कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक एक्शन ड्रामा 'सिला' (Silaa) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला पोस्टर जारी किया है और इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है।
रोमांचक है फिल्म की कहानी
'सिला' (Silaa) में भरपूर एक्शन, रहस्य और रोमांच देखने को मिलेगा। इसमें हर्षवर्धन 'विराट' का किरदार निभा रहे हैं। विराट अपनी प्रेमिका की तलाश कर रहा है, लेकिन यह तलाश एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जिसके चलते उसे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
हर्षवर्धन के लिए किरदार रहा चैलेंजिंग
हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) ने कहा कि विराट का किरदार निभाने से उन्हें शारीरिक और भावनात्मक, दोनों तरह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभिनेता इस किरदार के कई पहलुओं और कहानी के उस हिस्से की ओर आकर्षित हुए, जो दिखाता है कि कोई इंसान प्यार के लिए किस हद तक जोखिम उठा सकता है।
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उन्होंने कहा, 'एक अभिनेता के तौर पर 'सिला' मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर में से एक रहा है। विराट का किरदार जितना ऊपर से दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है; वह प्यार से प्रेरित इंसान है, लेकिन जब हालात अचानक बदल जाते हैं, तो वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां अपनी जान बचाना उतना ही जरूरी हो जाता है, जितना कि अपने प्यार को ढूंढ़ना'।
फिल्म में होगा भरपूर रोमांस और एक्शन
निर्देशक ओमंग कुमार का मकसद रोमांस, एक्शन, मिस्ट्री और एडवेंचर को एक साथ लाना था, लेकिन उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कहानी को आगे बढ़ाने वाली भावनाएं कहीं पीछे न छूट जाएं। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि हर्षवर्धन और सादिया अपने-अपने किरदारों में क्या खास लेकर आए हैं।
मेकर्स ने किया फिल्म की रिलीज डेट का एलान
'सिला' को जी स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसे ब्लू लोटस पिक्चर्स तथा स्टार्क एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। 'सिला' 5 फरवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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