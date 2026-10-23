'सनम तेरी कसम' के बाद फिर तबाही मचाएंगे Harshvardhan Rane, एक्शन-रोमांटिक फिल्म Silaa की रिलीज डेट का एलान  

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे, उमंग कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक एक्शन ड्रामा 'सिला' (Silaa) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने इसका पहला पोस्टर जारी किया है और इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है।

रोमांचक है फिल्म की कहानी 'सिला' (Silaa) में भरपूर एक्शन, रहस्य और रोमांच देखने को मिलेगा। इसमें हर्षवर्धन 'विराट' का किरदार निभा रहे हैं। विराट अपनी प्रेमिका की तलाश कर रहा है, लेकिन यह तलाश एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जिसके चलते उसे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

हर्षवर्धन के लिए किरदार रहा चैलेंजिंग हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) ने कहा कि विराट का किरदार निभाने से उन्हें शारीरिक और भावनात्मक, दोनों तरह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभिनेता इस किरदार के कई पहलुओं और कहानी के उस हिस्से की ओर आकर्षित हुए, जो दिखाता है कि कोई इंसान प्यार के लिए किस हद तक जोखिम उठा सकता है।

A love beyond fate. A journey beyond limits. A story beyond imagination. His search for #Silaa begins ✨ In cinemas 5th February 2027. @OmungKumar #HarshvardhanRane #SadiaKhateeb @karanveermehra #Ipsitaa @himanshu28491 #AjaySingh #DhananjaySingh #HemantTiwari @Vanita_ok #BLPOfficial @Starkenter07 @saregamaglobal #BlueLotusCreatives @nileshdeorah @girishjohar #AmeetBhuvan @raedita — Zee Studios (@ZeeStudios_) October 23, 2026 उन्होंने कहा, 'एक अभिनेता के तौर पर 'सिला' मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर में से एक रहा है। विराट का किरदार जितना ऊपर से दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है; वह प्यार से प्रेरित इंसान है, लेकिन जब हालात अचानक बदल जाते हैं, तो वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां अपनी जान बचाना उतना ही जरूरी हो जाता है, जितना कि अपने प्यार को ढूंढ़ना'। फिल्म में होगा भरपूर रोमांस और एक्शन निर्देशक ओमंग कुमार का मकसद रोमांस, एक्शन, मिस्ट्री और एडवेंचर को एक साथ लाना था, लेकिन उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कहानी को आगे बढ़ाने वाली भावनाएं कहीं पीछे न छूट जाएं। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि हर्षवर्धन और सादिया अपने-अपने किरदारों में क्या खास लेकर आए हैं।