एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'हनुमान अंश' 2026 की बॉक्स-ऑफिस पर सबसे बड़ी सरप्राइज़ हिट फिल्मों में से एक रही और अब यह OTT पर आ गई है। आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित यह भक्तिपूर्ण ड्रामा, 27 नवंबर से सोनीलिव (SonyLIV) पर हिंदी में स्ट्रीम होना शुरू हो गई है।

एक्टर नहीं बनना चाहते थे शोभिनव क्या आप जानते हैं कि फिल्म में नीम करौली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे? वे डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के प्रोजेक्ट से एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे, और उनका पूरा ध्यान खुद एक डायरेक्टर के रूप में अपनी शुरुआत करने पर था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और आखिरकार सत्या को 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) में नीम करौली बाबा का रोल निभाना पड़ा।

शाह रुख के फौजी ब्रेक से की तुलना दिलचस्प बात यह है कि सत्या को अपने सफर और इंडस्ट्री में शाहरुख खान के शुरुआती दिनों के बीच काफी समानताएं नजर आती हैं। एक इंटरव्यू में बातचीत में, शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satyaa) ने याद किया कि कैसे 'फौजी' सीरियल में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का रोल अचानक बदल गया था।

उन्होंने बताया, 'शाहरुख खान की कहानी यह है कि वे 'फौजी' सीरियल में एक छोटा सा किरदार निभा रहे थे। जो एक्टर लीड रोल में था, उनके पास कोई और प्रोजेक्ट आ गया था। वह डायरेक्टर का बेटा था। ऐसे में शाहरुख खान को 'फौजी' का हीरो बना दिया गया। कभी-कभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, तभी डायरेक्टर (विशाल चतुर्वेदी) ने मुझसे कहा कि मैं ही इस फिल्म का हीरो हूं'।

डायरेक्टर बनना चाहते थे शोभिनव सत्या ने बताया कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा कैमरे के पीछे रहने की रही है। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया, जिसका मूल स्वभाव फिल्में निर्देशित करना और तुरंत अगली फिल्म की पटकथा लिखने में लग जाना है।