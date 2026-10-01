'सुरों के सरताज' Gurdas Maan की खूबसूरत आवाज से खिल उठेगा दिल्ली, कब और कहां होगा कॉन्सर्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, संवेदनाओं और मनुष्यों की भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का भी माध्यम हैं।

इसी संगीत परंपरा को जीवंत करते हुए पंजाबी लोकसंगीत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं अभिनेता गुरदास मान (Gurdas Maan) 3 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में अपनी सुमधुर प्रस्तुति देंगे।

चार दशक से आवाज का जादू चला रहे गुरदास मान

एंजेल एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित यह भव्य संगीतमय शाम, संस्कृति और संवेदनाओं का अनुपम संगम होगी। पंजाबी लोकसंगीत की आत्मा को अपनी गायन शैली में संजोने वाले गुरदास मान ने चार दशकों से अधिक अपने संगीत के सफर में विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

दिल्ली में गूंजेंगे गुरदास के कल्ट गाने ‘दिल दा मामला है’, ‘छल्ला’ और ‘अपना पंजाब होवे’ जैसी कालजयी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रेम, लोकजीवन और मनुष्यों के आंतरिक भावनाओ को स्वर प्रदान किया है। इस विशेष आयोजन में उनकी लोकप्रिय रचनाओं के साथ आकर्षक मंच-सज्जा, उत्कृष्ट ध्वनि व्यवस्था और मनोहारी प्रकाश संयोजन दर्शकों को अविस्मरणीय सांगीतिक अनुभूति प्रदान करेंगे।