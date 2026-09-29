दिल्ली के भारत मंडपम में गूंजेंगी Gurdas Maan की मधुर आवाज, 3 अक्टूबर को होगा सिंगर का भव्य लाइव कॉन्सर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति, संवेदनाओं और मानवीय अनुभूतियों की सशक्त अभिव्यक्ति है। म्यूजिक की इसी परंपरा को जीवंत करते हुए मशहूर पंजाबी लोक गायक, गीतकार और अभिनेता गुरदास मान आगामी 3 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम(प्रगति मैदान) में अपना लाइव कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन एंजेल एंटरटेनमेंट रहा है। 3 अक्टूबर की ये शाम संगीत, संस्कृति और संवेदनाओं और सुरीली धुनों से सजी होगी।

संगीत की दुनिया का बड़ा नाम हैं गुरुदास मान गुरदास मान को म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए बतौर सिंगर 40 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, जहां उन्होंने दिल दा मामला है', 'छल्ला' और 'अपना पंजाब होवे' जैसे कई गानों से संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने संगीत के माध्यम से प्रेम, लोकजीवन और मानवीय अनुभूतियों को स्वर प्रदान किया है।

मशहूर सिंगर की गायिकी में पंजाब की मिट्टी खुशबू, लोकसंस्कृति की सहजता और जीवन-दर्शन की गहराई का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस खास कार्यक्रम में उनके सुपरहिट गानों के साथ- साथ आकर्षक मंच-सज्जा, उत्कृष्ट ध्वनि व्यवस्था और मनोहारी प्रकाश संयोजन दर्शकों को अविस्मरणीय सांगीतिक अनुभूति प्रदान करेंगे।