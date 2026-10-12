दोस्तों के साथ झूमने पर हो जाएंगे मजबूर, नए 'गरबा एंथम' की धूम; गुज्जू संस्कृति से जुड़ा गाना जमकर वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर बार जब नवरात्रि आती है तो माता का स्वागत धूम-धाम से किया जाता है और इसी के साथ सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है गरबा खेलने की। सालों से कई गाने ऐसे हैं जिनके बिना डांडिया अधूरा लगता है और वे इस त्यौहार का अटूट हिस्सा भी बन चुके हैं लेकिन फिर भी इस लिस्ट में अगर एक नया धमाकेदार गाना जुड़ जाए तो क्या बुराई है?

इस बार नवरात्रि का 'गरबा एंथम' है ये गाना अगर आप किसी नए ट्रैक पर अपने गरबे में और एनर्जी लाना चाहते हैं तो गुजराती सिंगर आदित्य गढ़वी का ये 'गरबा एंथम' एकदम परफेक्ट होगा। यह गीत फिल्म जिंदगी वन्स मोर (Jindagi Once More) का है जिसके बोल हैं- वधावो रे (Vadhaavo Re)...।

यह भी पढ़ें- 'घूमती गोरी' के आगे फीके पड़े सारे गाने! गुजरात की शान बढ़ाने वाला गरबा गीत; 4 सिंगर्स ने दी कड़क आवाज इस 'गरबा एंथम' के लिरिक्स निरेन भट्ट ने लिखे हैं और इसके कंपोजर सिद्धार्थ अमित भावसार हैं। 3 मिनट 48 सेकंड के गाने को सिद्धार्थ रांदेरिया, आरती पटेल, दीप ढोलकिया और जाह्नवी धाकन पर फिल्माया गया है। इंस्टाग्राम पर बन रहीं जमकर रील्स आदित्य गढ़वी (Aditya Gadhvi) के साथ इस गाने को सिद्धार्थ अमित भावसार और निरेन भट्ट ने गाया है। इस एनर्जेटिक ट्रैक को धर्मा प्रोडक्शन ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। 15 जून को रिलीज हुए इस सॉन्ग को यूट्यूब पर अब तक 2.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। चैनल ने गाने को रिलीज करते हुए लिखा, 'वधावो रे के मैजिक को फील करें, गरबा एंथम ऑफ द ईयर'। इस गीत का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग इस पर जमकर रील्स बना रहे हैं और यह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।



मावड़ी देवी को समर्पित है ये गाना वधावो रे...गाना देवी मां (मावड़ी) की स्तुति में गाया गया है जो दिल को छू लेने वाला और नवरात्रि उत्सव के माहौल वाला भक्ति-गीत है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया है और अब दुर्गा पंडाल में भी छाने को तैयार है।