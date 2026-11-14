'लाल साड़ी, सफेद आंखें और नुकीले दांत...' Govinda के बेटे यशवर्धन की डेब्यू फिल्म का खौफनाक पोस्टर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा 'हीरो की हॉरराइन' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। मेकर्स ने साजिद खान की इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया है, जिसमें डर, कॉमेडी और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा।

गोविंदा के बेटे का डेब्यू गोविंदा (Govinda) के बेटे यशवर्धन आहूजा (Yashvardhan Ahuja), साजिद खान की आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'हीरो की हॉरराइन' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसका पहला मोशन पोस्टर जारी कर दिया है, जिससे फिल्म की डरावनी और मनोरंजक दुनिया की एक झलक मिलती है।

इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'हीरोइन दिल ले जाती है, हॉररइन दिल खा जाती है'। पोस्टर में खून जैसी लाल साड़ी पहने एक रहस्यमयी महिला दिखाई दे रही है, जिसकी चमकती सफेद आंखें, नुकीले दांत और पंजे जैसे हाथ उसे बेहद डरावना रूप देते हैं। इस फिल्म में 'लापता लेडीज' की एक्ट्रेस नितांशी गोयल और यशवर्धन की मां सुनीता आहूजा भी एक दिलचस्प किरदार में नजर आएंगी।

'हीरो की हॉरराइन' का पहला पोस्टर जारी 'हीरो की हॉरराइन' (Hero Ki Horrorine) के मेकर्स ने शुक्रवार, 13 नवंबर को फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया। हॉरर-कॉमेडी स्टाइल की इस फिल्म में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का मिश्रण देखने को मिलेगा। पोस्टर की पहली झलक में दर्शकों को फिल्म के एक डरावने किरदार से रूबरू कराया गया है।

यशवर्धन आहूजा की पहली फिल्म यह फिल्म गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा के एक्टिंग करियर की शुरुआत है। इसमें वह नितांशी गोयल के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगे। नितांशी को किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' में उनके काम के लिए काफी पहचान मिली थी। इस फिल्म में यशवर्धन की मां, सुनीता आहूजा भी नजर आएंगी, जो पर्दे पर भी उनकी मां का ही किरदार निभाएंगी। इस तरह, उनका असल जिंदगी का मां-बेटे का रिश्ता बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा।

'हीरो की हॉरराइन' के बारे में यशवर्धन और नितांशी के अलावा, इस फिल्म में चंकी पांडे, जेमी लीवर, बृजेंद्र काला, सिमरत कौर रंधावा और कृष्णा अभिषेक भी अहम भूमिकाओं में हैं। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में गोविंदा एक खास कैमियो में नजर आ सकते हैं, हालांकि उनके इस रोल के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।