अमेरिका से लौटते ही बच्चों के साथ गणपति पूजा में शामिल हुए Govinda, दिखाई नहीं दी पत्नी सुनीता आहूजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के पावन मौके पर कई लोगों ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया। कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें शामिल हैं।

उन्होंने गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इनमें अभिनेता गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) भी शामिल थीं। सुनीता के कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो बेटे यशवर्धन के साथ डांस करते हुए गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आ रही थीं।

यूएस में थे गोविंदा सेलिब्रेशन के बीच फैंस के मन में सवाल आए कि गोविंदा आखिरकार कहां हैं और गणेश पूजा में शामिल क्यों नहीं हुए। सुनीता ने बताया कि गोविंदा अमेरिका गए हुए हैं और पूजा में शामिल होने के लिए 14 सितंबर की रात को ही वापस लौटे।

एएनआई के साथ बातचीत में सुनीता ने कहा,'गोविंदा जी अमेरिका में हैं, वे रात को लौट आएंगे। अगर वे थके हुए हैं, तो वे आज दर्शन के लिए नहीं आएंगे और कल आएंगे। यह उनका घर है, इसलिए उन्हें आना ही होगा।'