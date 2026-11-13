'अतीत के किसी दिन को...', 23 साल पुरानी बातों को यादकर शरमा गईं Genelia; पहली मुलाकात में हुई थी गलतफहमी

जागरण न्यूज नेटवर्क,मुंबई। कुछ बातें और यादें ऐसी होती हैं, जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जब उन्हें याद आती है अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम (2003)।

दरअसल, इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख अभिनेता थे। इसी फिल्म से दोनों का अफेयर शुरू हुआ था, जिसके बाद आगे चलकर दोनों ने एक-दूसरे शादी की। 'मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया है' जब जेनेलिया से पूछा गया कि करियर के शुरुआती दौर में ऐसी कौन-सी बात है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है? इस पर जेनेलिया मुस्कुराकर और शरमा कर कहती हैं कि रितेश देशमुख, मैं उनको अपनी पहली फिल्म से डेट कर रही हूं।

जीवन में फिर से अतीत के एक दिन को जीने का मौका मिले, तो वह कौन-सा दिन होगा? इस पर वह कहती हैं कि मैंने जो जीवन अब तक जीया है, उसका खुलकर मजा लिया है। अतीत के किसी दिन को फिर से जीना नहीं चाहूंगी। मेरे लिए हर दिन प्रेरणात्मक होता है, जो मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनाता है।

एयरपोर्ट पर हुई थी पहली मुलाकात जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की लव स्टोरी की शुरुआत एक गहरी दोस्ती के बाद हुई थी। दोनों ने पहली बार एक-दूसरे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा था। उस समय जेनेलिया की उम्र सिर्फ 16 थी। रितेश देशमुख तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे थे, ऐसे में जेनेलिया को लगता था कि वह बहुत घमंडी हैं। जेनेलिया ने ये सोचकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की।