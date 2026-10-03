76 रुपए में शारदा सिन्हा ने गाया था ये बॉलीवुड गीत, रातोंरात हुआ वायरल; रोडवेज बसों में खूब बजता है ये गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) भले ही आज हमारे बीच न हों, लेकिन अपनी आवाजों के जरिए वह फैंस के दिलों में हमेशा अमर रहेंगी। छठ के पूजा से लेकर बिहार के पारंपरिक विवाह में उन्होंने अलग-अलग गीत गाए। शारदा सिन्हा का छठ पूजा के अलावा बॉलीवुड में भी विशेष योगदान रहा है। उन्होंने 32 साल पहले बॉलीवुड का एक ऐसा चार्टबस्टर सॉन्ग गाया था, जिसके लिए उन्हें महज 76 रुपए की फीस मिली थी।

शारदा सिन्हा की आवाज में आज भी बसों में बजता है गीत शारदा सिन्हा अगर बॉलीवुड में किसी सुपरस्टार के लिए सबसे ज्यादा लकी रही हैं, तो वह सलमान खान(Salman khan) हैं। सलमान के लिए उन्होंने 2 गाने गाए और दोनों ही हिंदी सिनेमा के यादगार गीतों में शामिल हुए। जिस मूवी के लिए दिग्गज सिंगर शारदा सिन्हा ने मात्र 76 रुपए की फीस ली थी वह भी सलमान की पहली सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' (Maine Pyaar Kiya) का ही है, जो 32 साल पहले 1989 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

शारदा सिन्हा ने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म मैंने प्यार किया में 'काहे तोसे सजना' गाना गाया था, जो रातों-रात खूब वायरल हुआ था। इस गाने को फिल्म में उस सिचुएशन पर फिल्माया गया है, जहां सलमान खान, भाग्यश्री की खातिर अपने पिता का घर छोड़कर पहाड़ तोड़ते हैं और भाग्यश्री उनके लिए प्यार से खाना लाती हैं। यह गाना जब रिलीज हुआ था तो रातों-रात वायरल हो गया था और शारदा सिन्हा एक बड़ा नाम बन गई थीं।

आज भी गांव और बसों में सुना जाता है ये गीत एक करोड़ के बजट में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के लिए सलमान खान को जहां 30 हजार रुपए मिले तो वहीं शारदा सिन्हा को नई होने की वजह से सिर्फ 76 रुपए मिले। हालांकि, जब 1989 में रोमांटिक फिल्म आई और उसका गाना 'काहे तोसे सजना'रिलीज हुआ, तो शारदा सिन्हा की आवाज का ऐसा जादू चला कि रोडवेज बसों से लेकर गांव में बैठी महिलाएं भी इस गाने को सुनने लगी।