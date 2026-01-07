'हर अवॉर्ड के लिए...' Farah Khan ने बांधे यामी गौतम की तारीफों के पुल, Haq देखकर हुईं प्रभावित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम की फिल्म हक 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह कोर्टरूम ड्रामा फिल्म शाह बानो बेहम केस पर आधारित है। सोशल मीडिया पर फिल्म इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि 2 जनवरी को ये नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हो गई।

वहीं जो लोग उस समय फिल्म को देखने से चूक गए थे वो अब ओटीटी पर इशका आवंद लेकर एक्ट्रेस की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे। फिल्म में इमरान हाशमी ने यामी गौतम के पति का किरदार निभाया है।