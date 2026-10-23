Exclusive: फ्री में OTT पर नहीं देख पाएंगे Ramayana, देने होंगे अलग से पैसे! मेकर्स ने बनाया धांसू मास्टरप्लान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म अगर रामायणम् को कहा जाए, तो यह गलत नही होगा। फिल्म दीवाली पर रिलीज होने जा रही है।

इस वक्त जमकर प्रमोशन्स चल रहे है। मेकर्स ने फिल्म को ग्लोबली हिट बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इसी बीच हमारे हाथ फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर एक जबरदस्त जानकारी हाथ लगी है।

ओटीटी पर फ्री में नहीं देख पाएंगे रामायणम्?

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), सई पल्लवी (Sai Pallavi), यश (Rocking Star Yash), रवि दुबे और सनी देओल (Sunny Deol) स्टारर इस फिल्म (Ramayana) को नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) ने निर्मित किया है और नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) ने निर्देशित किया। फिल्म की रिलीज डेट के बाद दर्शकों के मन में ये भी सवाल है कि ओटीटी पर फिल्म को कब और कहां देख पाएंगे।

अब इसी को लेकर हमें एक्सक्लुसिव जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के डिजिटल प्रीमियर के लिए जियोहॉटस्टार के साथ साझेदारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म को हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि इस स्ट्रीमिंग में एक दिलचस्प मोड़ भी है।

एक सोर्स ने एक्सक्लुसिव हमें जानकारी दी है कि, फिल्म को हॉटस्टार पर स्ट्रीम तो किया जाएगा, लेकिन पे-पर-व्यू के साथ। जी हां, प्लेटफॉर्म की सामान्य सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी में शामिल करने के बजाय रामायण को केवल पे-पर-व्यू यानी हर बार फिल्म देखने के लिए अलग से पैसे देने के साथ देखना होगा। अगर आसान भाषा में कहें तो रामायणम् को आप हॉटस्टार पर फ्री में नहीं देख पाएंगे। आपको फिल्म देखने के लिए पैसे देने होंगे और जितनी बार आप फिल्म देखेंगे उतनी बार आपको भुगतान करना होगा। हालांकि इस पर अभी कोई बड़ा अपडेट टीम की तरफ से नहीं आया है। कब रिलीज हो रही फिल्म? आपको बता दें कि रामायणम् (Ramayana Release Date) दीवाली पर रिलीज हो रही है। फिल्म को 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म 40 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज हो रही है। वहीं फिल्म का पेड प्रीव्यू भी 4 नवंबर को शाम को शुरू हो जाएगा।