Exclusive: नेपोटिज्म ने छीनी कई फिल्में, नेशनल फिल्म अवॉर्डी एक्टर Harsh Mayar ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिलना एक बड़े सम्मान की बात होती है। लेकिन हर्ष मायर (Harsh Mayar) एक ऐसे एक्टर ने जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म से बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता।

हालांकि इतना बड़ा और प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतने के बाजवूद हर्ष को इंडस्ट्री में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने जागरण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया कि नेपोटिज्म की वजह से उन्हें कई फिल्मों और किरदारों से हाथ धोना पड़ा।

नेपोटिज्म ने छीनी कई फिल्में हर्ष से पूछा गया कि क्या कभी नेपोटिज्म की वजह से कोई रोल आपसे छीना या किसी फिल्म से हाथ धोना पड़ा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'ऐसा कई बड़े एक्टर्स के साथ भी हुआ है और ये तो चलता ही रहता है इंडस्ट्री में। यहां पे कोई डिग्री नहीं लगती है, आप 5-6 फिल्में बना सकते हो जिंदगी की जमापूंजी लगाकर लेकिन आखिर में तो ऑडियंस ही तय करेगी ना। वो उन्हीं को पसंद करती है जिसमें कुछ बात होती है। बहुत सारे बड़े एक्टर्स के बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पाए।