Exclusive: नेपोटिज्म ने छीनी कई फिल्में, नेशनल फिल्म अवॉर्डी एक्टर Harsh Mayar ने बताई बॉलीवुड की सच्चाई
8 साल की छोटी सी उम्र में एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष मायर ने दैनिक जागरण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। जिसमें उन्होंने बताया कि 1 ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिलना एक बड़े सम्मान की बात होती है। लेकिन हर्ष मायर (Harsh Mayar) एक ऐसे एक्टर ने जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म से बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता।
हालांकि इतना बड़ा और प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतने के बाजवूद हर्ष को इंडस्ट्री में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने जागरण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया कि नेपोटिज्म की वजह से उन्हें कई फिल्मों और किरदारों से हाथ धोना पड़ा।
नेपोटिज्म ने छीनी कई फिल्में
हर्ष से पूछा गया कि क्या कभी नेपोटिज्म की वजह से कोई रोल आपसे छीना या किसी फिल्म से हाथ धोना पड़ा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'ऐसा कई बड़े एक्टर्स के साथ भी हुआ है और ये तो चलता ही रहता है इंडस्ट्री में। यहां पे कोई डिग्री नहीं लगती है, आप 5-6 फिल्में बना सकते हो जिंदगी की जमापूंजी लगाकर लेकिन आखिर में तो ऑडियंस ही तय करेगी ना। वो उन्हीं को पसंद करती है जिसमें कुछ बात होती है। बहुत सारे बड़े एक्टर्स के बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पाए।
यह भी पढ़ें- OTT पर मस्ट वॉच बनी 6 एपिसोड वाली ये थ्रिलर, नई वेब सीरीज ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' को भी छोड़ा पीछे
उन्होंने आगे कहा, ' आखिर में वही चलता है जिसमें कुछ बात होती है, आप मेहनत करो बस, ऐसे बड़े स्टार्स हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती'। जब हर्ष से पूछा गया कि क्या पर्सनली आपने ये फेस किया है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'हां बहुत बार'। हालांकि हर्ष ने कोई पर्टीकुलर किस्सा शेयर नहीं किया।
पहली ही फिल्म से जीता था नेशनल अवॉर्ड
हर्ष मायर ने आइ एम कलाम (I Am Kalam) फिल्म से बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने थिएटर से लेकर ओटीटी तक कई फिल्मों और शोज में काम किया। उन्हें गुल्लक के लिए दर्शकों का खूब प्यार मिला। उन्होंने बताया कि इसका पांचवां सीजन जल्द ही आएगा। फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म वन टू च च चा के प्रमोशन में बिजी हैं जो 16 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।