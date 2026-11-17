एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट अवेटेड बायोग्राफिकल ड्रामा 'ईठा' (Eetha) सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज से चंद दिन पहले ही मेकर्स ने पहला गाना जारी कर दिया है जिसमें श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) डांस के प्रति अपना जज्बा दिखाती हुई नजर आईं।

लावणी डांसर का किरदार निभाने वालीं श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' का पहला गाना 'जी जी रे' (Eetha First Song Ji Ji Re) है। कल मेकर्स ने टीजर किया था जिसके बाद से ही लोग इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

'ईठा' का पहला गाना हुआ जारी अब यूट्यूब पर 'ईठा' का पहला गाना जारी कर दिया गया है। इस गाने को श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने गाया है। श्रेया की आवाज और श्रद्धा के डांस ने 'ईठा' के पहले गाने में जान भर दी है। इस गाने में विठाबाई बनीं श्रद्धा अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद डांस परफॉर्म करती हुई नजर आईं।

श्रद्धा कपूर का एनर्जेटिक डांस बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद 'ईठा' खुद की जान की परवाह किए बिना दर्द में स्टेज पर आईं और इतनी एनर्जी के साथ डांस किया कि हर कोई स्तब्ध रह गया। श्रद्धा कपूर ने अपनी पूरी एनर्जी इस गाने में झोंक दी और उनकी परफॉर्मेंस से साफ जाहिर होती है। बात करें आवाज की तो श्रेया घोषाल ने इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है।