सिनेमा का पहला 'रावण', मंदिर बनाकर होती है पूजा; 'नायक और खलनायक' के रूप में हुआ था अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा का खास पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी विजयदशमी के पर्व की धूम खूब देखने को मिलती है। इस आधार पर आज हम आपको सिनेमा जगत के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पर्दे पर रामायण के पात्र भगवान राम और रावण दोनों का किरदार निभाया था।

उस एक्टर के चाहने वाले उनका मंदिर बनाकर आज मंदिर में पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन से महान कलाकार के बारे में बात की जा रही है। राम और रावण बना था ये एक्टर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा कलाकार रहा है, जिसने बड़े पर्दे पर राम और रावण दोनों की भूमिका को अदा किया था। वह अभिनेता कोई और नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर नंदामुरी तारक रामा राव यानी एनटी रामा राव (NT Rama Rao) थे। जी हां रामा राव साउथ फिल्म के बड़े सुपरस्टार्स में से एक रहे थे। साल 1958 में आई साउथ फिल्म भूकैलास में एनटी रामा राव लंकेश रावण का पहली बार किरदार निभाया था।

आपको बता दें कि दक्षिण भारत में एनटी रामा राव के चाहने वालों ने उनके कई मंदिर बनाए रखे हैं और वह उनको भगवान की तरह पूजते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कल्चर देखने को मिलता है। मालूम हो कि वह तेलुगु सिनेमा के मौजूदा समय के वेटरन एक्टर नंदामुरी बालकृष्ण के पिता भी थे और एक्टर जूनियर एनटीआर के दादा।