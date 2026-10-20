Exclusive: 'रामायण' में गूजेंगी शरद केलकर की बुलंद आवाज, एक और बड़ी धार्मिक फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्हाजी और लक्ष्मी बॉम जैसी फिल्मों से फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता शरद केलकर (Sharad Kelkar) को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में शरद ने दैनिक जागरण संग दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आने वाले समय में वह रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी रामायण में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

इसके अलावा शरद केलकर ने इस बात की भी जानकारी दी है कि रामायण पार्ट-1 (Ramayana) के अलावा वह आपको एक और अन्य धार्मिक फिल्म में दिखाई देंगे। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं- शरद केलकर की आने वाली फिल्में अभिनेता शरद केलकर को उनकी बुलंद आवाज के लिए जाना जाता है। निर्देशक एस.एस. राजामौली की कल्ट फिल्म बाहुबली में प्रभास के बाहुबली किरदार को अपनी आवाज देकर शरद ने हर किसी की दिल जीता था। अब उनकी बुलंद आवाज की गूंज और दमदार अभिनय की झलक आपको निर्देशक नितेश तिवारी की रामायाण में भी देखने को मिलेगी।