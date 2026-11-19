एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों के चयन से लेकर अभिनय और उनके रहन सहन तक, इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर हर छोटी बड़ी बात पर कलाकारों को लेकर ट्रोलिंग आम बात हो गई है। कई कलाकार इन चीजों से परेशान होने के बजाय, उसको ही अपनी ताकत बना रहे हैं।

अभिनेता दुलकर सलमान भी उन्हीं में से एक हैं। वह आगामी दिनों में तेलुगु फिल्म आकाशमलो ओका तारा में नजर आएंगे। एक्टर को झेलनी पड़ी थी काफी आलोचना हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने कहा, ‘समय के साथ नकारात्मकता का असर मुझ पर कम हुआ है, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि इसके पीछे कोई वास्तविक तर्क नहीं होता है। मेरा उद्देश्य हमेशा अच्छा सिनेमा करना और बेहतरीन भूमिकाएं निभाना रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक अभिनेता के रूप में कभी बेईमान रहा हूं, चाहे फिल्म अच्छी चले या न चले। इसके बावजूद मुझे एक खास तरह की नकारात्मकता झेलनी पड़ती है।’

आगे सलमान ने नकारात्मकता का उनके पात्रों पर होने वाले प्रभाव पर कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ खास तरह का काम नहीं कर सकता। फिर मैं वही करना चाहता हूं या करने की कोशिश करना चाहता हूं।