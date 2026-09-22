'सच्चा स्टार वही, आपको लोग फॉलो...' एक्टर्स के हानिकारक चीजों के इस्तेमाल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खास अपील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (National Film Award) के दौरान राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने सेलेब्स से एक खास अपील भी की।

आपको युवा फॉलो करते हैं - मुर्मू

गुजरात के एकता नगर में आयोजित पुरस्कार समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मशहूर हस्तियों का बच्चों और युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उन्हें उस प्रभाव का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

मुर्मू ने कहा,'जब सफल कलाकार अनुशासित जीवनशैली के लाभों के बारे में बात करते हैं, तो लाखों बच्चे और युवा उनका पालन करते हैं। मैं लोकप्रिय कलाकारों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे उत्पादों का प्रचार न करें जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। सच्चा सितारा वही होता है जो प्रकाश फैलाता है, अंधकार नहीं।'

पहले भी विज्ञापन पर उठे थे सवाल उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर अभिनेता शाह रुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष या परोक्ष प्रचार का हवाला दिया गया है।