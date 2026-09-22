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'सच्चा स्टार वही, आपको लोग फॉलो...' एक्टर्स के हानिकारक चीजों के इस्तेमाल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खास अपील

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Tue, 22 Sep 2026 10:11 PM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सेलेब्स से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करने की अपील की।

द्रौपदी मुर्मू की सेलेब्स से अपील (फोटो-इंस्टाग्राम)

द्रौपदी मुर्मू की सेलेब्स से अपील (फोटो-इंस्टाग्राम)

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (National Film Award) के दौरान राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने सेलेब्स से एक खास अपील भी की।

आपको युवा फॉलो करते हैं - मुर्मू

गुजरात के एकता नगर में आयोजित पुरस्कार समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मशहूर हस्तियों का बच्चों और युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उन्हें उस प्रभाव का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

मुर्मू ने कहा,'जब सफल कलाकार अनुशासित जीवनशैली के लाभों के बारे में बात करते हैं, तो लाखों बच्चे और युवा उनका पालन करते हैं। मैं लोकप्रिय कलाकारों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे उत्पादों का प्रचार न करें जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। सच्चा सितारा वही होता है जो प्रकाश फैलाता है, अंधकार नहीं।'

पहले भी विज्ञापन पर उठे थे सवाल

उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर अभिनेता शाह रुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष या परोक्ष प्रचार का हवाला दिया गया है।

बता दें कि इंडस्ट्री अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू आदि से बने उत्पादों का विज्ञापन करके पैसा कमाती है। इसमें सिल्वर पर्ल्स इलायची या माउथ फ्रेशनर का प्रचार आता है।

बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने किया विज्ञापन

कई सालों से, बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम पान मसाला कंपनियों के ब्रांड वाले उत्पादों जैसे इलायची या माउथ फ्रेशनर के विज्ञापनों में नजर आते रहे हैं। हालांकि ये विज्ञापन ऐसे उत्पाद का प्रचार करते हैं जिनमें तंबाकू नहीं होता, फिर भी आलोचकों और नियामकों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस तरह के अभियान अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू या पान मसाला ब्रांडों को उपभोक्ताओं के सामने बनाए रखते हैं।

जन स्वास्थ्य अनुसंधान ने भी इस प्रथा को तंबाकू उत्पादों के ब्रांड को याद रखने का एक तरीका बताया है, जिसके तहत दिखने में हानिरहित उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है।

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