'दीवाली पर फैशन नहीं, कंफर्ट चुनना है पसंद...', Don't Be Shy एक्टर अंश दुग्गल ने बताया अपना फेस्टिव प्लान

प्रियंका सिंह, मुंबई। 'डोंट बी शाय' और 'नखरेवाली' फिल्मों के अभिनेता अंश दुग्गल (Ansh Duggal) दीवाली पर डिजाइनरों की सुनने की बजाय वह पहनना पसंद करते हैं, जिसमें वह सहज हों।

ट्रेडिशनल कपड़ों के हैं शौकीन

अंश दुग्गल कहते हैं कि फैशन को लेकर मैं हमेशा से आत्मविश्वासी रहा हूं कि जो मुझे पहनना है वही पहनना है। दीवाली पर मुझे भारतीय कपड़े पहनना बेहद पसंद है। मुझे लगता है कि कुर्ता-पायजामा में बहुत अच्छा महसूस करता हूं। मैं अपना फैशन हमेशा साधारण रखता हूं। मेरे लिए कपड़ों के मामले में फैशन वह है, जिसे पहनने से अच्छा महसूस हो।

अंश दुग्गल ने आगे कहा, "मैं अपने लिए फैशन करता हूं। हां, चूंकि हम कलाकार हैं, तो हमारी थोड़ी-बहुत मदद डिजाइनर और स्टाइलिस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें आपकी पसंद, आपके विचार होने चाहिए। अगर मुझे कोई कपड़े पहनकर अच्छा लग रहा है, तो वह अच्छा है, फिर किसी को नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं।"

पापा का पुराना कुर्ता पहन लेते थे एक्टर अंश दुग्गल कहते हैं, "हां, मैं भी लोगों से मदद लेता हूं, लेकिन आखिरकार आप खुद को कैसे जाहिर करना चाहते हैं, वह आप ही तय करेंगे। यह सब स्टाइलिस्ट तो अब जुड़े हैं, पहले तो दीवाली पर जो मिल जाता था पहन लेता था। कई बार पापा का पुराना कुर्ता ही पहन लेता था।"