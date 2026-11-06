दीवाली से पहले पूरा बजट सेट करती हैं Abhijeet Sawant की पत्नी, मुंबई की लोकल मार्केट से करती हैं शॉपिंग

दीपेश पांडेय, नई दिल्ली। आशिक बनाया आपने, तीस मार खां और ढिशूम समेत कई फिल्मों के गाने गा चुके गायक अभिजीत सावंत इस साल पहली बार अपने घर पर दीवाली पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में अभिजीत और उनकी पत्नी शिल्पा सांवत दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अभिजीत इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल: लीजेंड रिटर्न में अपनी गायिकी का जलवा दिखा रहे हैं। ऐसे में उनसे और उनकी पत्नी शिल्पा से दीवाली की तैयारियों, परंपराओं और बजट को लेकर विशेष बातचीत...

आपका दीवाली जश्न कितना पारंपरिक और कितना आधुनिकता से प्रभावित होता है? अभिजीत: दीवाली का त्योहार अक्सर घर में रहकर परिवार के साथ मनाते हैं। हम अगर किसी के घर जाते भी हैं तो लंच के लिए ही जाते हैं। रात में दीये जलाकर, पटाखे फोड़ते हुए दीवाली मनाते हैं। अब हाउस पार्टी जैसी चीजों के कारण दीवाली का उत्सव एक अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन इससे यह अच्छा भी हो गया है कि उन दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, जिनसे कई बार पूरे साल नहीं मिलना होता है।

शिल्पा: हमारे यहां पहली अंगोल की रस्म (दीवाली की सुबह परिवार के सदस्यों को उबटन और तेल लगाने के बाद नहाने की रस्म) अभिजीत की मम्मी ही करती हैं। आमतौर पर शादी के बाद पति को अंगोल पत्नी लगाती है, लेकिन मैंने मम्मी से कहा था कि यह आपका ही अधिकार है तो वही हम सभी को लगाती हैं। इसके बाद हम साथ में फराल (स्नैक्स) खाते हैं। मैं घर में लक्ष्मी पूजा करती हूं, जहां मैं अपनी दोनों बेटियों का गृहप्रवेश कराती हूं, उनके पैरों के पदचिन्ह घर में करवाती हूं। इसके बाद हम उनकी आरती करते हैं।

दीवाली की शॉपिंग में आप दोनों में से ज्यादा खर्च कौन करता है और किसकी पसंद का ज्यादा ध्यान रखा जाता है? अभिजीत: दीवाली की शॉपिंग हम दोनों ही संतुलित तरीके से करते हैं। यह पहला साल है, जब हम थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस साल हम पहली बार अपने घर पर दीवाली की पार्टी रख रहे हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा खर्च होने वाला है। अगर उसे छोड़ दें तो शॉपिंग में हम दोनों एक-दूसरे की पसंद का ध्यान रखते हैं।

शिल्पा: दीवाली की शॉपिंग के लिए मैं क्रॉफेट मार्केट (मुंबई का एक मशहूर बाजार) जाती हूं और वहां अपनी पहचान के कुछ थोक विक्रेताओं से शॉपिंग करती हूं। मैं ज्यादा महंगी जगहों से शॉपिंग नहीं करती हूं। शॉपिंग से पहले मैं अपना बजट और मुझे क्या-क्या चीजें खरीदनी हैं, यह भी तय करती हूं।

दीवाली के मौके पर क्या आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है? अभिजीत: दीवाली के समय ज्यादातर नोकझोंक इसी बात को लेकर होती है कि इस बार खाने-पीने की चीजों में महाराष्ट्रीय फराल (स्नैक्स) में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें क्या चीजें ज्यादा और क्या कम होनी चाहिए। मुझे शक्कर पाली, चकली ज्यादा पसंद हैं तो शिल्पा को दूसरी चीजें पसंद हैं।

शिल्पा: दीवाली के फराल मैं घर पर ही बनाती हूं, कुछ बाहर से नहीं लाती हूं। मुझे यह अच्छा लगता है और इसमें बेटियां भी मेरी मदद करती हूं। ऐसे में मैं एक तरह से उनको भी अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखा रही होती हूं।

आप दोनों में से दीवाली की तैयारियों को लेकर ज्यादा उत्साहित कौन रहता है? अब तो इंटरनेट मीडिया पर भी पोस्ट करने का दौर है तो उसमें कौन आगे रहता है? अभिजीत: मैं दीवाली को लेकर ज्यादा उत्साहित रहता हूं। मैं हर बार सोचता हूं कि इस बार दीवाली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। घर को कुछ अलग तरह से सजाएंगे और घर में कुछ अलग चीजें करेंगे। लोगों को अलग तरह के गिफ्ट देंगे। शिल्पा इस साल भी दीवाली पार्टी के लिए इनकार ही कर रही थीं, लेकिन इसके लिए मैंने उन्हें बहुत मनाया। तस्वीरों और इंटरनेट मीडिया को लेकर शिल्पा ज्यादा सजग रहती हैं।

शिल्पा: अभिजीत के प्रशंसकों को उनकी तस्वीरें देखना अच्छा लगता है। वे देखना चाहते हैं कि अभिजीत ने क्या पहना, कैसे कंदील लगाया, घर को कैसे सजाया? हम अपनी मराठी संस्कृति से दीवाली मनाते हैं। हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी इस संस्कृति के बारे में बताना आवश्यक है। इसलिए हम इंटरनेट मीडिया पर अपने त्योहारों की तस्वीरें जरूर साझा करते हैं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी और समझ के साथ कि उसमें हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखे।