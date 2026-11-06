ना शोर-शराबा, ना पार्टी बीट... Asha Bhosle का वो दीवाली गीत; 49 साल पहले साईं बाबा की फिल्म में आया था नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में इस वक्त रौनक देखने को मिल रही है। दीवाली के जश्न में हर कोई डूबा हुआ है। वहीं इससे सिनेमा भी अछूता नहीं रहा है।

बॉलीवुड में भी खास दीवाली के मौके पर कई यादगार गाने बने हैं, जो अक्सर हमें सुनाई दे जाते हैं। आज हम आपको दीवाली का एक ऐसा ही खास बताने जा रहे हैं, जिसे शायद ही आपने ज्यादा सुना होगा। इस गाने को आशा भोसले ने आवाज दी थी।

कौन सा है वह गीत? अब यूं तो दीवाली के मौके पर कई गीत (Diwali Songs) हमें सुनने को मिल जाते हैं। आजकल जहां, बॉलीवुड में दीवाली के कुछ खास गाने नहीं बनते हैं, लेकिन हां इस दौरान पार्टी के गाने जरूर बजते हुए सुनाई दे जाते हैं। सालों पहले एक ऐसा ही गाना आया था और ये गाना हमें सुनाई दिया था फिल्म 1977 में आई फिल्म शिरडी के साईं बाबा (Shirdi Ke Sai Baba) में और गाने का नाम है दीपावली मनाई सुहानी (Dipaawali Manaai Suhaani)।

अब यूं तो फिल्म साईं बाबा पर आधारित थी, लेकिन फिल्म में दीवाली का एक खास गाना भी था। इस गाने को किसी और ने नहीं बल्कि आशा भोंसले ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म का संगीत पांडुरंग दीक्षित (Pandurang Dixit) ने तैयार किया था और इसे मनोज कुमार ने लिखा था। यह गीत आज भी हर दीवाली और साईं संध्या/भजनों में विशेष रूप से बजाया और सुना जाता है।

फिल्म में दिखे थे कई सितारे इस फिल्म में कई सितारे दिखे थे। फिल्म में सुधीर दल्वी ने साईं बाबा की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में मनोज कुमार खुद नजर आए थे, साथ ही राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ समेत कई सितारे दिखे थे। ये फिल्म खूब चर्चित रही थी। फिल्म को अशोक वी. भूषण ने डायरेक्ट किया था और मनोज कुमार ने इसे बनाया था।

कम बजट में बनी इस भक्ति प्रधान फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कारोबार किया। यह 1977 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे सफल फिल्मों में शामिल रही। इस फिल्म ने शिरडी के साईं बाबा की महिमा को पूरे देश में पहुंचाया। इसके अलावा फिल्म के लीड एक्टर सुधीर दल्वी को इस फिल्म को खासा पहचान मिली थी।