असम के 'बिहू' संगीत से बना था 33 साल पुराना गीत, Dimple Kapadia के देसी गाने को 'स्वर कोकिला' ने दी थी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के इतिहास में क्षेत्रीय संगीत का बोलबाला काफी लंबे अरसे से देखने को मिलता आ रहा है। समय-समय पर कई ऐसे गाने सामने आए हैं, जिनमें लोकगीत संगीत की खूशबू मिलती हैं।

इसी आधार पर आज हम आपको वेटरन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia) के 33 साल पुराने सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो असम के पारंपरिक संगीत बिहू (Bihu) से प्रेरित रहा था और इसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

डिंपल कपाड़िया का देसी गीत अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के जिस गाने के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है। वह साल 1993 में आई फिल्म रुदाली से नाता रखता है। उस गीत के बोल हैं- दिल हूम हूम करे... (Dil Hoom Hoom Kare) इस गाने को महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। रुदाली फिल्म का ये गाना असम के लोक संगीत बिहू से प्रेरित है।

इतना ही नहीं भूपेन हजारिका ने इसके म्यूजिक को भी एक जैसा रहा था। इसके अलावा हिंदी भाषा में हजारिका के इस गीत के लिरिक्स को महान गीतकार गुलजार साहब ने अपनी कलम से लिखा था। इस तरह से डिंपल कपाड़िया का दिल हूम हूम करे... बनकर तैयार हुआ था। आज भी इस देसी गीत को श्रोताओं द्वारा खूब सुना जाता है।