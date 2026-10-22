30 अक्टूबर को दिल्ली में नहीं होगा Diljit Dosanjh का कॉन्सर्ट, क्यों नहीं मिली शो को मंजूरी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 30 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JLN) में परफॉर्म करने वाले थे। उनका ऑरा इंडिया टूर दिल्ली से शुरू होने वाला था। टिकट की बिक्री भी शुरू हो गई थी, लेकिन शायद अब यह कॉन्सर्ट नहीं होगा।

दरअसल, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तरफ से परमीशन नहीं मिली है। पहले ये कॉन्सर्ट 1 नवंबर को होने वाला था, लेकिन 1984 के सिख-विरोधी दंगों की बरसी से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण इसे 30 अक्टूबर को रखा गया। मगर अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।

नहीं होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, बुकमाईशो (BookMyShow) को लिखे एक पत्र में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण जिला) के कार्यालय की तरफ से कहा गया, "14 अक्टूबर 2026 के आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर दिल्ली' (Diljit Dosanjh's Aura India Tour Delhi) के आयोजन के लिए आपके अनुरोध की हमारे कार्यालय द्वारा समीक्षा की गई है।"