Sanjay Kapoor ने पहली बार एक्टिंग से ब्रेक लेने का किया खुलासा, बोले- 'इज्जत और सम्मान नहीं खोना चाहता था'

नई दिल्ली, जेएनएन। Sanjay Kapoor: बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) ने साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'प्रेम' से डेब्यू किया था। उन्होंने कई फिल्मों में बेशक काम किया है, अपने भाई अनिल और बोनी कपूर की तरह वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए। कुछ ही सालों में एक्टर का फिल्मी करियर खत्म हो गया। इसी बीच अब उन्होंने अपने करियर को लेकर इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। 'सम्मान नहीं खोना चाहता था' - संजय कपूर एक्टर ने कहा, अगर किसी में प्रतिभा है तो सफलता अंततः मिलेगी, भले ही इसमें देरी हो। हालांकि, उस बुरे दौर ने उन्हें काफी हद तक मजबूत बना दिया है। अभिनेता ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि काम उनके पास नहीं आया, लेकिन वह सार्थक नहीं थे। अत: वह अपना कमाया हुआ स्वाभिमान और सम्मान खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं प्रोडक्शन में आ गए, क्योंकि मुझे मेरा घर चलाना था और अपने परिवार का भरण-पोषण करना था। मैं उस समय वह ऐसा कुछ भी साइन नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। संजय ने कहा कि उन्होंने ऐसी फिल्में की हैं, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं, लेकिन उन्हें उनमें से किसी को भी करने का अफसोस नहीं है। संजय का कहना है कि उनके पास लोगों के लिए प्रेरणा के कुछ शब्द हैं। वह कहते हैं कि जब बाधाएं आती हैं, तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने यहीं किया। View this post on Instagram A post shared by Sanjay Kapoor (@sanjaykapoor2500) साल 2018 में किया था कमबैक बता दें, संजय ने सालों बाद पर्दे पर साल 2018 में 'लस्ट स्टोरीज' में कमबैक किया था। इसके बाद वह अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल में विद्या बालन के पति के रूप में नजर आए थे। इसके बाद से वह कई फिल्मों साइड रोल में नजर आ चुके हैं। एक्टर की बेटी भी करेगी जल्द डेब्यू बता दें, संजय की तरह उनकी बेटी भी जल्द फिल्मों में नजर आने वाली हैं। शनाया कपूर जल्द ही डेब्यू करने वाली हैं। संजय ने कहा कि शनाया समझ गई हैं कि इंडस्ट्री कैसी है और यह किस तरह की कठिनाइयों, फोकस और समर्पण की मांग करती है। शनाया की पहली फिल्म का नाम 'बेधड़क' है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में गुरफतेह पीरजादा और लक्ष्य लालवानी भी हैं। अब देखना होगा यह फिल्म कब रिलीज होगी।

