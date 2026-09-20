'लक्ष्मी के बाद सरस्वती...' Dhurandhar डायरेक्टर आदित्य धर ने दूसरी बार माता-पिता बने रणवीर-दीपिका को भेजा प्यार
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 19 सितंबर को अनाउंस किया कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का स्वागत किया है।
HighLights
रणवीर सिंह-दीपिका दूसरी बार बने बेटी के माता-पिता
आदित्य धर ने कपल और बेटी के लिए भेजा प्यार
इन सेलेब्स ने दी कपल को बधाईयां
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने घर दूसरी बेटी का स्वागत किया है। दीपिका ने एक दुआ के बाद फिर से एक बेटी को जन्म दिया है। कपल ने शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी शेयर की।
पोस्ट की गई तस्वीर में बच्चे के छोटे से पैरों के निशान के साथ लिखा था, 'बेटी का स्वागत है, 19/9/2026, दुआ, दीपिका, रणवीर'।
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आदित्य धर ने लिखा दिल छूने वाला मैसेज
दीपिका और रणवीर के घर आई इस खुशी पर फिल्ममेकर आदित्य धर ने दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा और कपल को बधाई दी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'पहले लक्ष्मी आईं, अब सरस्वती भी आ गईं। आप लोगों के लिए बहुत-बहुत खुशी है। परिवार में एक और नन्ही परी आ गई है। भगवान उसे दुनिया का सारा प्यार और खुशियां दें'।
इन सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर भेजी दुआएं
कई अन्य सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को उनकी दूसरी बेटी के जन्म पर बधाई दी। माता-पिता को उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं देते हुए विक्की कौशल ने कमेंट किया, 'बधाई हो'।
आलिया भट्ट से लेकर कृति सेनन ने भेजीं विशेज
आलिया भट्ट ने रेड हार्ट, बुरी नजर से बचाने वाले इमोजी, सूरज और डांस वाले इमोजी के साथ रिएक्शन दिया। कृति सेनन ने लिखा, 'अरे वाह, आप दोनों को बधाई,। दुआ को एक छोटी बहन मिल गई, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है'।
इनके अलावा अनिल कपूर, सोनम कपूर, रितेश देशमुख, आयुष्मान खुराना, फराह खान जैसे सेलेब्स ने भी कपल और नन्ही बेटी को विशेज भेजीं।
दीपिका और रणवीर ने 8 सितंबर, 2024 को अपने पहले बच्चे, दुआ, का स्वागत किया था और अब वे दूसरी बार पैरेंट्स बने हैं और उन्होंने उन्होंने अपनी दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का स्वागत किया है।
आदित्य धर और रणवीर की 'धुरंधर'
आदित्य धर ने साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक धुरंधर (Dhurandhar) भारतीय सिनेमा को दी है। जिसमें रणवीर सिंह ने लीड किरदार निभाया है। धुरंधर के दोनों पार्ट ने दुनियाभर में करीब 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
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